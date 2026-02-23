Enel invertirá US$62.500 millones a 2028: se enfocará en energías renovables y haría recompra de acciones

Enel anunció que su plan 2026-2028 tiene un plan de inversiones de 53.000 millones de euros (US$62.500 millones), es decir, 10.000 millones de euros (US$11.790 millones) más que el plan anterior. Todo ello lo haría con la finalidad de aumentar su crecimiento en varias locaciones. La empresa también se dirige a un programa de recompra de acciones.
La compañía señaló que tuvo una solidez financiera, por ello alcanzó aproximadamente 15.000 millones de euros (US$17.690 millones) en flexibilidad de caja, con la finalidad de aumentar sus inversiones en diferentes geografías.
Su plan hasta 2028 se centrará en acelerar el crecimiento en entornos estables, con enfoque en energías renovables, a través de inversiones greenfield y brownfield. También estará el maximizar su productividad en la gestión de sus recursos, manteniendo su disciplina financiera.
Dentro del plan, el grupo proyectó inversiones en Capex de 53.000 millones de euros (US$62.500 millones), y de estos, específicamente 26.000 millones de euros (US$30.600 millones) irán a negocios integrados, de los cuales 23.000 millones (US$27.130 millones) estarán en Europa y Norteamérica y 3.000 millones de euros (US$3.500 millones) en Latinoamérica.
Otros 26.000 millones de euros (US$30.600 millones) irán a negocios de redes en Europa, y 6.000 millones de euros (US$7.070 millones) para América Latina.
A todo lo anterior también se añade que el grupo planea invertir cerca de 20.000 millones de euros (US$23.590 millones) en energías renovables. Esto significa un aumento de 8.000 millones de euros (US$9.430 millones) respecto al plan anterior y tiene la finalidad de añadir 15 gigavatios de nueva capacidad, tanto en Greenfield como Brownfield.
