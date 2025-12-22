Tras rebaja de Colombia, Fitch degradó calificación de Ecopetrol, GEB, Enel y otras empresas

Fitch Ratings rebajó las calificaciones de largo plazo de Ecopetrol de ‘BB+’ a ‘BB’, asignándole una perspectiva estable. Esta decisión se produjo tras la rebaja de la calificación soberana de Colombia.
Para la calificadora, esta medida refleja la participación del Estado, que posee 82 % de las acciones de la compañía. Asimismo, Fitch señaló que la calificación incorpora la ausencia de barreras legales que aíslen los flujos de caja de la empresa, así como el control significativo que el Gobierno ejerce sobre la compañía energética.
A lo anterior, agregó que la estatal energética tiene una importancia estratégica para Colombia, dado que es un proveedor clave de combustibles líquidos y propietaria de toda la capacidad de refinación de Colombia, además de los aportes que realiza en materia de ingresos fiscales.
La rebaja a Ocensa
El Oleoducto Central (Ocensa) también registró una disminución en su calificación, al pasar de ‘BB+’ a ‘BB’, con perspectiva estable, en línea con la calificación de su accionista mayoritario, Ecopetrol.
Fitch señaló que esta calificación refleja la estrecha vinculación con el perfil crediticio de Ecopetrol, al ser este el mayor productor de crudo del país y su principal cliente. Asimismo, destacó que las operaciones de Ocensa son una parte relevante del negocio del grupo. La calificadora indicó que este activo es estratégico para la estatal energética, ya que transportó 82 % de su producción total durante el segundo trimestre de 2025.
Por otro lado, AI Candelaria (España), también registró una rebaja en su calificación, ubicándose en ‘BB-‘. Fitch explicó que los dividendos de esta compañía dependen de los flujos provenientes de Ocensa. En ese sentido, un aumento en el nivel de endeudamiento de Ocensa podría incrementar la subordinación estructural de AI Candelaria, lo que presiona su perfil crediticio.
La baja para el Grupo Energía Bogotá
Fitch también redujo la calificación del Grupo Energía Bogotá (GEB) de ‘BBB’ a ‘BBB-‘, manteniendo la perspectiva estable. La calificadora señaló que la compañía opera de manera independiente y autónoma, lo que tiene un efecto positivo sobre su perfil crediticio.
La calificadora también considera que la presencia de accionistas minoritarios, junto con prácticas sólidas de gobernanza corporativa y mecanismos regulatorios de participación, limita la capacidad del grupo para extraer valor de sus filiales más fuertes. No obstante, destacó que la calificación asignada al grupo se ubica por encima del perfil crediticio de Bogotá, dado que la compañía pertenece, en alianza público-privada, al Distrito.
La misma calificación de ‘BBB-‘ con perspectiva estable fue asignada a su filial, la Transportadora de Gas Internacional (TGI). Según Fitch, el equiparamiento de la calificación entre el holding y su filial refleja incentivos operativos de nivel medio-alto, mediante los cuales el GEB apoya a TGI. Asimismo, expresó que espera que esta filial continúe creciendo y se consolide como un activo estratégico dentro del grupo. Cabe mencionar que TGI posee la línea de gasoductos más extensa de Colombia, siendo un actor relevante en la industria gasífera del país.
Rebaja para Enel
La calificadora rebajó la calificación de Enel Colombia de ‘BBB’ a ‘BBB-‘, con perspectiva estable. Fitch expresó que la compañía tiene su sede en Colombia y que sus operaciones en el país representaron aproximadamente 90 % del Ebitda del último año fiscal, que concluyó en septiembre de 2025.
Agregó que las operaciones en Guatemala, Panamá y Costa Rica generan flujos que superan en más de 1,5 veces el servicio de la deuda para los próximos 12 meses. No obstante, indicó que los incentivos legales son débiles y que los están en materia operativa son bajos, dado que no se están generando beneficios significativos para la matriz, lo que motivó la rebaja en la calificación.
La excepción de la calificadora
La única compañía que no fue impactada por las rebajas fue Termocandelaria, que mantuvo su calificación de ‘BB’ con perspectiva estable.