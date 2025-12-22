Sirius, el proyecto de gas más importante de Colombia, entró de lleno en desarrollo y producción

El 18 de diciembre, Ecopetrol y Petrobras anunciaron que concluyó el proceso de comercialización del gas de Sirius, yacimiento localizado en aguas profundas del Caribe colombiano. Con esto, el proyecto entró de lleno en su fase de desarrollo y producción. Según lo manifestó Ecopetrol, llegó la etapa de maduración técnica del yacimiento, ingeniería al detalle y la construcción de la infraestructura necesaria para la extracción y el transporte del gas.
La estatal energética, liderada por Ricardo Roa, señaló que este proceso vendrá acompañado del licenciamiento ambiental, la ejecución de planes sociales y ambientales en el área de influencia, así como la articulación con las entidades regulatorias.
Una vez culminen estas etapas, el proyecto pasará a la fase de operación comercial, lo que permitirá iniciar la entrega del gas comprometido y avanzar en el abastecimiento de mediano y largo plazo.
Frente a 17 empresas con las cuales Ecopetrol y Petrobras comercializaron el gas de Sirius, se indicó que los contratos están amparados por cláusulas de confidencialidad comercial, por lo que no fue posible conocer los nombres de las organizaciones involucradas.
No obstante, Ecopetrol manifestó que entre ellas se encuentran los principales agentes de la industria gasífera en Colombia, incluidos grandes distribuidores y comercializadores que atienden la demanda de los hogares, el sector comercio y el segmento de gas natural vehicular. Luego aseguró que estas organizaciones cuentan con la capacidad operativa y financiera para garantizar la colocación de los volúmenes de gas comprometidos.
El proyecto Sirius aportaría el gas desde 2030. Imagen: Ecopetrol
Otro de los elementos que sigue a la etapa de comercialización, la cual concluyó en diciembre de 2025, es que desde el punto de vista comercial ya quedaron definidos los volúmenes, las condiciones de entrega, los plazos y los esquemas de precios. En ese sentido, no se prevén nuevas rondas de comercialización para Sirius por parte de Ecopetrol. A partir de ahora, la actividad comercial se concentrará en la gestión de los contratos, el cumplimiento de las obligaciones técnicas y la coordinación con compradores, transportadores y productores, con el fin de que el proyecto entre en su fase definitiva de operación.
Para Ecopetrol, este proyecto es de gran relevancia. Se prevé que entre en operación en 2030, y si bien analistas del sector energético han señalado que no implicará el retorno al autoabastecimiento de gas en Colombia, Sirius sí representará un aporte significativo al consumo nacional a comienzos de esa década. Alcindo Moritz, presidente de Petrobras, afirmó en noviembre de 2025 que este yacimiento equivaldría a cerca de la mitad de la producción de gas en Colombia cuando entre en operación.
