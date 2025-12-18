La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas nombra nuevo Consejo Directivo para 2026

La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) designó una nueva mesa directiva para 2026, que estará compuesta por Alberto García, country manager de Drummond Energy, quien ejercerá la presidencia del Consejo Directivo; Juan José Martínez, presidente de Primax, en la primera vicepresidencia; y Alejandra Castaño, vicepresidente de asuntos corporativos de SierraCol Energy, en la segunda vicepresidencia.
Las empresas mencionadas están afiliadas al gremio y este rol tendrá vigencia de un año, correspondiente al periodo 2026-2027.
El nuevo presidente del Consejo Directivo, Alberto García, señaló que se deben generar señales y condiciones que permitan la recuperación de la confianza inversionista en Colombia, así como la reactivación de la industria y el fortalecimiento de los aportes que esta realiza.
Por su parte, Frank Pearl, presidente del gremio, afirmó que la organización ahora tiene una responsabilidad mayor, ya que está inmersa en un debate político de alta intensidad, en el cual el futuro del sistema energético también está en discusión.
Enfatizó en que se aportarán conocimientos técnicos junto con una visión de largo plazo, con la finalidad de generar consensos en la conversación, poniendo en el centro la seguridad energética, el desarrollo económico y el bienestar de los colombianos.