Producción de gas en Colombia cayó 9,2 % en octubre de 2025; importación también bajó frente a 2024

La producción de gas en Colombia fue de 1.269 millones de pies cúbicos en octubre de 2025. Esto significó una baja de 9,2 % frente al mismo mes de 2024, lo que evidencia el déficit de este energético, que se está importando para atender a hogares y pequeños comercios desde el 1 de diciembre de 2024 a través de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), organización filial de Promigas.
Si bien este indicador registra una tendencia a la baja, en el comparativo intermensual la producción de gas tuvo su tercer incremento desde julio. Al comparar los datos de septiembre y octubre, se registró un aumento de 2,1 %, explicado por mayores aportes de Casanare, cuya producción creció 5,3 %.
Estos datos de Campetrol (Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía) también revelaron que, si bien en octubre la producción fiscalizada fue superior en la variación intermensual, la cantidad de gas comercializado fue menor. Con base en cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), otra de las razones del aumento observado desde julio es el gas reinyectado, que pasó de 258 millones de pies cúbicos a 293 millones de pies cúbicos.
En promedio, la producción entre enero y octubre de 2025 fue de 1.266 millones de pies cúbicos, registrando una disminución de 11,9 % frente al mismo periodo de 2024.
Cifras sobre la producción comercializada de gas
En octubre, la producción comercializada se ubicó en 798 millones de pies cúbicos diarios, lo que significó una baja de 13,6 % frente al mismo mes de 2024 y una disminución adicional de 2 % frente a septiembre de 2025. En los primeros 10 meses del año, la producción promedio fue de 807,5 millones de pies cúbicos diarios, registrando otra caída frente al mismo periodo de 2024, esta vez de 16,6 %.
Las zonas donde más se produce gas en Colombia
Casanare, Sucre, Córdoba, La Guajira y Boyacá concentraron la producción de gas en Colombia en octubre de 2025. Estos cinco departamentos representaron 88,1 % del total producido, de los cuales Casanare aportó 64,5 %. No obstante, este departamento registró una disminución de 8 % frente a octubre de 2024.
Los campos de Pauto Sur, Cupiagua, Cupiagua Sur, Clarinete y Floreña fueron los de mayor aporte, con una representatividad conjunta de 57,2 % del total. En octubre de 2025, Pauto Sur fue el campo con mayor participación, al concentrar 29,6 %, y registró una variación interanual positiva de 1,3 %.
Las compañías que producen más gas en Colombia
Al igual que en la industria petrolera, Ecopetrol concentró 71,4 % de la producción de gas en octubre, aunque presentó una variación anual negativa de 6,9 %. Detrás de esta compañía se ubicaron Canacol, Hocol (filial de Ecopetrol), Parex y Clean Energy, las cuales, en conjunto, concentraron 95,4 % de la producción fiscalizada.
Cabe señalar que Canacol, la segunda compañía con mayores registros de producción, se encuentra en un proceso de reestructuración, en el que se acogió a mecanismos en Canadá y Colombia para proteger sus activos y cuentas frente a acreedores, con el fin de evitar procesos de ejecución o embargos mientras avanza dicho proceso y se ajustan las finanzas de la empresa.
Disminuyen las cifras de gas importado en Colombia en el último trimestre de 2025
El promedio de estas importaciones fue de 168,7 millones de pies cúbicos diarios, lo que representó una reducción de 18,9 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 207,9 millones de pies cúbicos diarios.
De acuerdo con cifras de Campetrol, las importaciones del último trimestre de 2024 fueron superiores a las registradas en 2025. Por ejemplo, en noviembre de 2024 se importaron 198,6 millones de pies cúbicos diarios, mientras que en el mismo mes de 2025 la cifra fue de 181,3 millones de pies cúbicos diarios.
Demanda de gas en Colombia
En octubre de 2025, la demanda de gas se ubicó en 803,8 millones de pies cúbicos diarios, registrando una caída de 28,3 % frente al mismo mes de 2024. Los sectores con mayores reducciones en la demanda fueron el industrial (-16,3 %) y la generación térmica (-65,9 %).
