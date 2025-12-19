Taladros operativos en Colombia crecieron 6,7 % en noviembre; cifras están encima de las de 2024

El número de taladros en Colombia aumentó en noviembre de 2025. Datos de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) revelaron que, para ese mes, hubo 111 taladros, es decir, 6,7 % más frente al mismo lapso en 2024 (104 taladros).
De 111 taladros activos, 81 estaban en operaciones de reacondicionamiento, mientras que 30 estaban en operaciones de perforación. Entre enero y noviembre de 2025, hubo un promedio de 110 taladros, lo que significa un alza de 2,9 % frente al mismo periodo de 2024.
Hasta noviembre de 2025, las cifras permiten concluir que, en lo que se refiere a la actividad de taladros, que a su vez está ligada a la producción de petróleo y gas, en 2025 hubo un mayor dinamismo frente al año anterior.
De 30 equipos en perforación, uno se localizó en zonas marítimas. Además, los equipos dedicados a esta actividad crecieron 15,4 % en su variación interanual. Estos resultados son consecuencia de la entrada en operación de un equipo en Meta y otros dos en Tolima y Putumayo. A lo que se suman tres que concluyeron sus operaciones en noviembre, los cuales se ubicaron en La Guajira, Boyacá y Casanare.
Cabe mencionar que, entre enero y noviembre de 2025, en taladros activos, el promedio fue de 30, lo que representó una caída de 2,4 % (un equipo menos) en comparación con los reportes de 2024.
Concentración geográfica de taladros en operación
Los departamentos en los que hubo mayor actividad de perforación por número de taladros son: Meta (11), Casanare (4), Arauca (2), Huila (2), Putumayo (2), Santander (2) y Córdoba (2).
Taladros en reacondicionamiento
Como se mencionó anteriormente, en noviembre hubo 81 taladros en esta condición, es decir, un alza de 3,8 % en la variación anual (tres equipos más). En noviembre, llegaron dos equipos a Cundinamarca, y otros a Casanare (1) y Huila (1); a la vez, en esos dos últimos departamentos mencionados, tres equipos finalizaron operaciones. Hasta noviembre, el número de taladros en reacondicionamiento registró un promedio de 81 equipos (cuatro más frente a 2024).
¿Qué pasará en 2026 con la actividad de taladros en Colombia?
Campetrol proyectó que habrá 110 taladros en diciembre, lo que confirma que las cifras de 2025 se mantendrán estables en el último mes del año, cerrando con indicadores superiores a los de 2024. En enero y febrero de 2026 habría 112 taladros y 111 taladros, respectivamente. Las anteriores proyecciones se ubican por encima a las cifras de comienzos de 2025, en las cuales en enero hubo 101 taladros y en febrero 107 taladros.
Finalmente, para 2026, se estiman 30 equipos en perforación en enero y 29 en el siguiente mes; diciembre también culminaría con 29 taladros. En cuanto a equipos en reacondicionamiento, habría 81 en diciembre y 82 unidades en enero y febrero de 2026; estos datos también están por encima a los de 2025, lapso en que los taladros en reacondicionamiento fueron de 78 en enero y 80 en febrero.
