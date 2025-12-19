Producción petrolera en Colombia cayó 3,7 % en octubre: fue la segunda más baja del año

Para octubre de 2025, la producción promedio diaria de petróleo en Colombia se ubicó en 736.300 barriles. Esto significó una disminución de 3,7 % frente al mismo mes de 2024. En cuanto a la variación intermensual, esta también se ubicó en terreno negativo, con una caída de 2 %, ya que en septiembre la producción alcanzó 750.600 barriles diarios.
Adicionalmente, en los primeros 10 meses de 2025, la producción fiscalizada se ubicó en un promedio de 746.600 barriles diarios, lo que equivale a una cifra inferior en comparación con el mismo periodo de 2024, de 3,8 %. Cabe mencionar que, en lo corrido de 2025, la producción de octubre fue la que tuvo el segundo nivel más bajo, solo detrás de abril, cuando se reportaron 714.200 barriles diarios.
Campos de producción de petróleo
La producción conjunta de Caño Sur y Acacias, junto con Rubiales, llegó a 168.300 barriles diarios, con una representatividad de 22,5 % de la producción en Colombia. Lo anterior significa que estos yacimientos han incrementado su relevancia para la industria petrolera del país, puesto que en 2020 representaron 15,5 % del total.
Si bien estos campos ganaron terreno en los últimos cinco años en materia de producción, registraron disminuciones en su variación intermensual, es decir, frente a las cifras de septiembre. La de Caño Sur fue de -0,7 %, mientras que Acacias registró una caída de 28,6 %.
Los departamentos productores de petróleo
Meta, Casanare, Arauca y Santander encabezan el listado de producción fiscalizada. El primero de ellos contribuyó con 57,2 % del total; sin embargo, presentó una disminución de 1,2 % frente a octubre de 2024.
En este departamento, Puerto Gaitán fue la zona con la mayor representatividad en producción petrolera, con una participación de 27,9 %, y registró un leve aumento de 0,7 % frente a los datos reportados en octubre de 2024.
Las compañías con mayor producción petrolera
Ecopetrol sigue liderando entre las compañías con mayor producción fiscalizada de petróleo. En octubre de 2025, aportó 457.000 barriles diarios, lo que equivale a 62,1 % del total. No obstante, esta cifra se ubicó por debajo de la registrada en septiembre de 2025, con una variación intermensual negativa de 3,1%.
Detrás de la estatal energética se ubican, en materia de producción, compañías como SierraCol Energy, Frontera Energy, GeoPark y Gran Tierra Energy, entre otras.
El predominio de estas empresas, junto con otras del mercado, es casi total: 99,2% de la producción de crudo en Colombia en septiembre de 2025 se concentró en 15 compañías operadoras.
Desafíos para el sector petrolero
Campetrol adicionó que en octubre y noviembre se presentaron problemáticas de orden público que afectaron la producción de crudo, particularmente en Meta, en las zonas de Acacías, Guamal y Puerto Gaitán, y también en Santander, en Barrancabermeja.
Destacado: Taladros operativos en Colombia crecieron 6,7 % en noviembre; cifras están encima de las de 2024
Asimismo, señaló que entre enero y agosto de 2025 se registraron 25 voladuras de oleoductos, 92 % más frente al acumulado del mismo periodo de 2024, cuando hubo 13 voladuras. Arauca fue la zona con mayores afectaciones, concentrando 92 % de los casos, particularmente en el área de Saravena.
—