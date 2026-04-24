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Enel responde a multa de la SuperServicios y confirma que interpondrá recursos legales

La empresa señaló que agotará todos los recursos legales y aseguró que su tarifa sigue siendo competitiva frente al promedio del mercado.

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Enel. Imagen: tomada de enel.com.co
Enel. Imagen: tomada de enel.com.co

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La Superintendencia de Servicios Públicos multó a Enel Colombia con $2.847 millones. Frente a esta decisión, la compañía afirmó que la sanción corresponde a una investigación relacionada con la oferta de energía presentada por la central hidroeléctrica Betania entre el 17 y el 22 de octubre de 2022, y que no tiene relación con la tarifa que se reflejó en las facturas de marzo de 2026.

Esto marca un choque de versiones frente a lo señalado por el ente regulador, que indicó que, tras un debido proceso, detectó irregularidades en los precios de bolsa que habrían afectado a los consumidores finales.

Energía. Foto: Enel
Energía. Foto: Enel

Según la Superintendencia, el embalse de Betania, operado por Enel, quedó por fuera del despacho económico pese a contar con niveles altos de almacenamiento y capacidad de generación. En su lugar, entraron a operar plantas térmicas, que tienen mayores costos de generación para cubrir la demanda. Como consecuencia, el precio de la energía en bolsa habría aumentado de manera artificial, impactando a los usuarios.

Sin embargo, Enel sostuvo que atendió todos los requerimientos de las autoridades y que sus operaciones se realizaron conforme a la regulación vigente. La compañía también indicó que agotará todas las acciones legales frente a la decisión.

Adicionalmente, explicó que el incremento en la tarifa de energía observado en marzo de 2026 no depende únicamente del precio del kilovatio-hora. Según la empresa, los datos de inflación publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) también consideran el nivel de consumo de los hogares.

Enel. Imagen: Grupo Enel.
Enel. Imagen: Grupo Enel.

La compañía dijo que las tarifas de energía están reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y que estas reflejan los diferentes componentes del servicio eléctrico, los cuales están influenciados por factores como las condiciones del mercado energético, variables económicas y los precios de los combustibles.

También señaló que en enero se reconoció un ajuste a favor de los usuarios de $40 por kilovatio-hora, lo que contribuyó a una reducción en la tarifa. No obstante, explicó que este saldo no se aplicó en febrero debido a una actualización en los costos de los contratos de comercialización de energía.

Aun así, la empresa aseguró que, incluso con el ajuste registrado entre febrero y marzo, la tarifa se mantuvo en el promedio del mercado y fue inferior en más de $9 por kilovatio-hora frente al mismo periodo de 2025.

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“La compañía ha enviado formalmente las respuestas de detalle a las entidades de control y de gobierno correspondientes, reitera su estricto cumplimiento de la regulación aplicable y su disposición para aclarar toda la información que sea necesaria ante las autoridades competentes”, concluyó la empresa.

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Tags: Colombia, Enel, Gustavo Petro, empresas, empresas en Colombia, energía
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