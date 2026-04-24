Gobierno Petro nombra oficialmente a Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud

El Gobierno oficializó el nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como nuevo superintendente de Salud.
La designación quedó en firme mediante el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026, firmado por el presidente de la República y el Ministerio de Salud.
En el documento se establece el nombramiento de Quintero en el cargo de Superintendente Nacional de Salud, tras la vacancia generada por la renuncia irrevocable de Bernardo Camacho, aceptada días antes por el Gobierno.
El decreto también da por terminado el encargo interinstitucional que venía ejerciendo de manera temporal Jaime Hernán Urrego en la entidad.
Un nombramiento cuestionado
Semanas atrás se venía especulando que Daniel Quintero sería nombrado presidente de la Nueva EPS. Incluso el representante Andrés Forero señaló en su cuenta de X: “El ruido de que Daniel Quintero será el nuevo presidente de Nueva EPS es cada vez más fuerte”.
Sin embargo, el propio Quintero lo negó en su momento. “Todo ministerio o cargo que está desocupado en el Gobierno Nacional de una vez dicen que voy a ocuparlo y no es así. Eso ha pasado con varios ministerios e instituciones descentralizadas”, le dijo a Semana.
Respecto a su perfil, Quintero, de 45 años, es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, magíster en administración de negocios de la Universidad de Boston y especialista en finanzas en la Universidad de los Andes. Además de ser elegido alcalde como candidato independiente, fue viceministro de Economía Digital del Ministerio TIC y se desempeñó como emprendedor en el sector tecnológico y fundador de la empresa Intrasoft. En su hoja de vida no figura ningúna experiencia relacionada con el sector salud.
El político llega además con imputaciones, pues entre su gestión y la de sus funcionarios como alcalde de Medellín acumuló más de 50 procesos entre judiciales e investigativos. De hecho, fue suspendido temporalmente del cargo por la Procuraduría General de la Nación.