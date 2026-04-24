Dólar en Colombia cierra la semana a la baja en $3.557; decisión de tasas y movimiento de flujos marcarán la tendencia

El dólar estadounidense en Colombia cerró la semana con una caída de $12,90, situándose en $3.557.
La divisa mantuvo una tendencia bajista durante toda la sesión, iniciando en $3.551 y alcanzando un mínimo de $3.543,50, niveles que confirman la fortaleza de la zona de soporte técnico.
Este movimiento se dio en sintonía con el debilitamiento del índice DXY (98,57 puntos), afectado por datos económicos desalentadores en Estados Unidos que contrastaron con señales de distensión institucional en el frente interno colombiano.
El Banco Itaú explicó en su informe mensual de dólar que la principal ancla de valorización en América Latina, particularmente en Colombia y Brasil, ha sido el diferencial de tasas (carry). El peso colombiano, en particular, acumula una valorización superior al 5 %, aunque esta se ha venido moderando.
Según la entidad, hacia adelante la dinámica de la tasa de cambio local estará determinada por la decisión de tasas del Banco de la República y la participación del ministro de Hacienda en la Junta Directiva del 30 de abril, la compra de divisas de esta cartera en el desarrollo de su estrategia de endeudamiento y el riesgo electoral, que ha girado hacia la posibilidad de que llegue a la Presidencia un candidato promercado.
JP Tactical Trading sugiere que, si no hay nuevos choques en Ormuz, la divisa podría intentar consolidarse por debajo de los $3.550, siempre y cuando el mercado laboral en EE. UU. no arroje sorpresas que revivan el apetito por el billete verde.
Tensa calma en el mercado petrolero
El mercado energético operó con una leve corrección, mientras los operadores vigilan los movimientos diplomáticos.
El barril Brent se mantuvo estable en US$105,00 (-0,07 %), mientras que el WTI bajó a US$94,15 (-1,77 %).
La llegada del canciller iraní, Abbas Araghchi, a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones inyectó optimismo moderado. Sin embargo, persiste la alerta por el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz y la orden de la Casa Blanca de limitar las respuestas militares automáticas en la zona, lo que mantiene la volatilidad latente ante posibles incidentes aislados con minas navales.
Confianza del consumidor en EE. UU. cae a mínimos de 1978
La noticia económica del día en Washington fue el desplome del Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan, que se hundió hasta los 49,8 puntos (frente a los 53,3 de marzo).
Este es el nivel más bajo registrado desde 1978, superando incluso los baches de la pandemia y la crisis de 2008. Los consumidores citaron la guerra con Irán y el alto costo de la gasolina como los principales factores que erosionan su nivel de vida.
Este enfriamiento de la confianza golpeó al dólar global, al aumentar las dudas sobre la capacidad de la economía estadounidense para soportar tasas de interés elevadas por mucho más tiempo.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una valorización del 0,21 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 11,004 % y la jornada anterior en 9,103 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,731 % desde los 13,610 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,470 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,430 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,525 %; la jornada anterior en 12,545 %.
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