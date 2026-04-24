Ecopetrol habría completado 11 trimestres de caída consecutiva en utilidades al inicio de 2026

Ecopetrol publicó sus estimaciones para los resultados del primer trimestre de 2026, en las que anticipa una utilidad neta entre $2 billones y $3 billones. De materializarse este rango, la compañía habría completado 11 trimestres consecutivos de caída en sus ganancias.
Aunque la petrolera habría seguido generando utilidades, lo que garantiza flujos para sus accionistas, entre ellos el Estado colombiano como el principal de ellos, las cifras evidencian un deterioro sostenido desde comienzos de 2023.
La comparación anual refuerza esta tendencia. En el primer trimestre de 2025, la utilidad superó $3,1 billones, mientras que para 2026 el techo proyectado se ubica en $3 billones.
En ingresos, la compañía estima un rango entre $27 billones y $30 billones, por debajo de los más de $31,3 billones registrados en el mismo periodo del año anterior. De cumplirse estas proyecciones, habría sido el tercer trimestre consecutivo de contracción en este rubro.
No obstante, en perspectiva histórica reciente, los ingresos han mostrado debilidad desde el segundo trimestre de 2023. Las únicas excepciones se registraron en el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, cuando la variación anual fue de 0 % y 0,2 %, respectivamente.
En cuanto a la posición de caja, se proyecta un rango entre $12 billones y $14 billones, mientras que el saldo del Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FEPC) se ubicaría entre $4 billones y $5 billones.
En producción, la petrolera estima niveles entre 715.000 y 730.000 barriles diarios durante el primer trimestre, por debajo de la meta de 2025, que oscilaba entre 740.000 y 750.000 barriles diarios.
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Respecto al entorno de precios, la compañía proyecta un promedio del Brent cercano a US$78 por barril. Este nivel podría aliviar parcialmente la presión sobre los resultados, dado que mayores precios internacionales tienden a mejorar la rentabilidad de las exportaciones de crudo. Finalmente, en la semana del 27 al 30 de abril se conocerá la fecha en la que se publicarán los resultados oficiales de la empresa.
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