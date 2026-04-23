Ecopetrol S.A. informó la suscripción de un acuerdo de compraventa de acciones con el grupo conformado por Jive, Yellowstone y Bloco Somah Printemps Quantum. El pacto contempla la adquisición de 120.813.490 acciones ordinarias de la firma brasilera Brava Energía S.A.
Esta participación inicial equivale a aproximadamente el 26 % del capital social de la compañía.
Brava Energía se constituyó en 2024 tras la fusión de 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. y Enauta Participações S.A., empresas del sector de hidrocarburos en Brasil. Actualmente, cuenta con operaciones de producción de crudo y gas en campos terrestres (onshore) y marinos (offshore) en diversas cuencas brasileras. Además, participa en los negocios de transporte y refinación de energéticos.
Al cierre de diciembre de 2025, la compañía registró un Ebitda de US$806 millones y un margen Ebitda del 39 %. Brava se posiciona como la segunda empresa independiente listada en el mercado brasilero en términos de reservas y producción.
Detalles del negocio de Ecopetrol con Brava Energía de Brasil
Para consolidar una participación controlante del 51 %, Ecopetrol -o una de sus filiales o subsidiarias- lanzará una Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (OPA) en la bolsa B3. El precio propuesto por cada acción adicional será de 23 reales.
Este valor representa una prima de aproximadamente el 27,8 % sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de los últimos 90 días. La empresa colombiana aseguró los recursos necesarios para la transacción mediante la contratación de un crédito puente.
El cierre definitivo está sujeto a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y a la obtención de consentimientos en instrumentos de financiación. También se requiere alcanzar el umbral del 51 % del capital con derecho a voto.
El perfeccionamiento de la compra permitiría a Ecopetrol incorporar reservas 1P por 459 millones de barriles equivalentes de petróleo (MMboe) a prorrata. También añadiría una producción promedio de 81.000 barriles diarios (kboed), según datos de 2025.
La estatal colombiana indicó que la transacción se alinea con su Estrategia 2040 y su disciplina de capital. Al concretarse, se espera un impacto positivo en métricas financieras clave del grupo, específicamente en el ROACE y el Ebitda.
Con esta operación, la petrolera expande su presencia en Brasil y diversifica sus activos internacionales en una región de alto crecimiento.