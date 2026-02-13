Ciudadanos tendrán cambio en el cobro del recibo de energía que se recibe en febrero 

Por estos días, millones de hogares en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca están recibiendo el recibo de energía de Enel correspondiente al consumo facturado entre inicios de enero y febrero, que deberá pagarse en los próximos días.
No obstante, en medio de ese proceso habitual de facturación, los usuarios podrían sorprenderse dado que encontrarán un cambio relevante y que salta a la vista fácilmente al recibir en el documento que llega a sus casas o porterías en el caso de los conjuntos residenciales.
Lea también: Millones de usuarios verán cambios en el recibo del acueducto: ojo al próximo cobro
Desde febrero, la factura del servicio de energía eléctrica emitida por Enel Colombia presenta un nuevo diseño que también cambia la forma en la que ven el cobro. Aunque no se trata de un ajuste en la tarifa ni en los valores facturados, sí modifica la manera en que se visualiza y organiza la información relacionada con el cobro.
Qué cambió en el recibo de energía en Bogotá y Cundinamarca
El principal ajuste está en la estructura gráfica y en el lenguaje utilizado en la factura. Enel Colombia informó que el objetivo es ofrecer una experiencia “más clara y sencilla”, reorganizando los datos del cobro para facilitar su lectura.
El nuevo formato utiliza colores para diferenciar los servicios incluidos dentro del cobro. En la parte posterior del documento impreso:
- Los valores asociados al consumo de energía y cargos propios del servicio eléctrico estarán identificados en color verde.
- Si el usuario paga también el servicio de aseo a través de la misma factura, estos valores aparecerán en color azul.
- Otros productos o servicios adicionales —como la tarjeta Crédito Fácil, asistencias, impuestos municipales u otros conceptos— estarán clasificados en color rosado.
Este esquema también se aplicará en la factura virtual enviada por correo electrónico.
El número de cliente, dato esencial para realizar trámites, pagos o consultas, se mantiene en la parte frontal del recibo, en la esquina superior derecha.
En esa misma sección aparecen de forma más visible las fechas clave:
- Fecha de pago oportuno
- Fecha de suspensión
- Próxima lectura del medidor
Estos datos son determinantes para evitar recargos o interrupciones del servicio.
Le puede interesar leer: Salario mínimo 2026: el precedente de 2016 que influyó para suspender el incremento actual
También se incluyen de manera clara los canales de atención digitales y telefónicos de Enel Colombia, así como los medios de recaudo autorizados. En los casos en que aplique, se detallan los canales del operador de aseo correspondiente.
Los aspectos más importantes a tener en cuenta en el nuevo recibo de energía
La compañía aclaró que este ajuste no implica modificaciones en:
- La tarifa aplicada
- El consumo registrado
- El periodo de liquidación
- Las disposiciones regulatorias como el consumo de subsistencia
- Contribuciones o subsidios establecidos por ley
- Recaudos por alumbrado público o aseo
- Productos adicionales del portafolio de Enel o de terceros
Para los usuarios inscritos en factura electrónica, el nuevo diseño no afecta el reporte generado ante la DIAN. Y quienes reciben el documento en formato Braille continuarán con el mismo esquema anterior.
Aunque no hay variaciones tarifarias, el rediseño ocurre en un contexto en el que los costos de la energía han sido tema central en el debate público y empresarial. En ese entorno, la claridad en la factura se convierte en un elemento clave para reducir confusiones y reclamos.
Lea también: Los productos de la canasta familiar que más han subido y bajado de precio en 2026
Enel Colombia indicó que la factura impresa continuará produciéndose en papel ecológico elaborado a partir de bagazo de caña de azúcar y con tintas a base de agua y biodegradables, como parte de su política ambiental.
En los próximos meses, los usuarios deberán verificar que el nuevo formato no altere la identificación de sus consumos históricos ni la lectura de sus cargos habituales. Si bien el cambio es gráfico, cualquier inconsistencia en valores o periodos puede y debe ser consultada a través de los canales oficiales.