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A casi un millón de trabajadores en Colombia deberían estarles pagando importante auxilio de $250.000

Una ley habilita el pago de un auxilio extra a casi un millón de trabajadores en Colombia, siempre y cuando cumplan una importante condición.

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Trabajadores extra en Colombia con importante pago
Imagen: Cortesía prensa MinTrabajo

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La reforma laboral que fue aprobada por el Congreso de la República, y que presentó el gobierno del presidente Petro, da cuenta de que se debe estar pagando un auxilio monetario muy importante a casi un millón de trabajadores en Colombia.

La disposición tuvo en cuenta a aquellas personas que, teniendo un vínculo formal con una empresa, deben llevar a cabo funciones especiales dentro de sus horarios de trabajo.

trabajadores en colombia
Emergía en Colombia. Foto: Grupo Argos

Casi un millón de trabajadores en Colombia tendrían que, en el pago salarial (sea quincenal o mensual), recibir una consignación extra del orden de los $249.095.

Dicta la ley que aquellos empleados, que reciben menos de dos salarios mínimos, que son $3.501.810, tienen derecho al auxilio de conectividad, en reemplazo del auxilio de transporte.

El beneficio extra por el auxilio para casi un millón de trabajadores en Colombia

La naturaleza de este beneficio extrasalarial se centra en que son personas a las que no se les debería dar el auxilio por transporte porque trabajan desde el hogar, pero que necesitan de este recurso a manera de apoyo por gastos de servicios de energía o internet.

Aclara la norma aprobada, por el Congreso, que este valor no constituye salario, por lo que no se suma en el cálculo de aportes a seguridad social o parafiscales, aunque sí se computa para la liquidación de prestaciones sociales (prima y cesantías).

Una de las salvedades de la norma vigente se centra en que este auxilio no es acumulable, lo que quiere decir que si el trabajador recibe el auxilio de transporte no tiene derecho al pago por conectividad, si trabaja remoto, y viceversa.

casi un millón de trabajadores en Colombia
Imagen: MinTrabajo

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Ha dejado en claro el Ministerio de Trabajo que casi un millón de trabajadores en Colombia deben estar recibiendo el pago, a riesgo de que las empresas que no lo estén haciendo se les sancione.

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Tags: Trabajadores en Colombia
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