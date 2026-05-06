Trabajadores ya adoptaron este cambio que las empresas aún no aprovechan: podrían ganar más dinero

Durante años, muchos trabajadores comprometidos con su desempeño han buscado formas de ser más eficientes, resolver tareas en menos tiempo y mejorar la calidad de sus resultados, incluso sin que esas mejoras sean reconocidas dentro de sus organizaciones.
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En ese esfuerzo silencioso por rendir más, la inteligencia artificial comenzó a expandirse de manera individual antes que corporativa, generando una brecha que hoy ya tiene implicaciones económicas concretas para las empresas.
Lo que está ocurriendo no es menor. En Colombia, la adopción individual de herramientas de inteligencia artificial avanza más rápido que su implementación formal dentro de las compañías, lo que está generando una pérdida de productividad que comienza a medirse en cifras relevantes para el crecimiento económico del país.
Según datos de tráfico web compilados por Latamclick con base en SimilarWeb, el 32,4 % de los internautas colombianos mayores de 16 años usó ChatGPT al menos una vez en julio de 2025, ubicando al país como el segundo en América Latina en intensidad de uso, solo detrás de Brasil.
Sin embargo, dentro de las organizaciones, el panorama es distinto: apenas el 12 % de 201 empresas encuestadas por HubSpot ha logrado demostrar retorno sobre su inversión en inteligencia artificial.
Esta diferencia no es solo tecnológica, sino estratégica. Los trabajadores ya están utilizando inteligencia artificial para ahorrar tiempo, reducir errores y mejorar la toma de decisiones, mientras muchas empresas aún no han logrado traducir ese uso en valor organizacional.
La Encuesta Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares (ENTIC Hogares 2024), publicada por el DANE, evidenció que el 18 % de los usuarios de internet en Colombia empleó herramientas de inteligencia artificial durante ese año.
Las principales razones fueron ahorrar tiempo (49,5 %), reducir errores (23,8 %) y apoyar decisiones (17,5 %), funciones que impactan directamente indicadores empresariales como eficiencia operativa y calidad en la gestión.
La brecha entre trabajadores y empresas ya tiene impacto económico
El problema no es que las empresas desconozcan la importancia de la inteligencia artificial. De hecho, un estudio de Buk en 2026 encontró que el 75 % de las compañías considera esta tecnología muy importante, pero solo el 28 % la tiene como prioridad alta de implementación.
Ese desfase empieza a reflejarse en costos operativos. Un análisis de NTT DATA estima que la automatización con inteligencia artificial puede reducir entre 10 % y 25 % los costos en procesos como atención al cliente y operaciones de back office. A su vez, Accenture proyecta que la inteligencia artificial generativa podría aportar hasta US$88.000 millones al PIB colombiano en la próxima década si las empresas logran cerrar esta brecha de adopción.
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En sectores como el financiero, el avance es más visible, aunque todavía parcial. El Informe de Gestión Gremial de Asobancaria indica que el 73 % de las entidades ya cuenta con implementaciones de inteligencia artificial, pero concentradas principalmente en atención al cliente, sin llegar aún a áreas de mayor impacto como riesgo, cobranza o productividad interna.
Los obstáculos identificados no son necesariamente tecnológicos. Según HubSpot, el 28 % de las empresas señala la privacidad de datos como principal barrera, mientras el 29 % identifica la resistencia al cambio como el mayor freno interno.
Esto revela un problema de gestión y liderazgo más que de inversión. La adopción individual ya está ocurriendo; el reto es organizacional.
“El empleado colombiano ya trae herramientas de inteligencia artificial al trabajo porque las usa todos los días en su vida personal, aunque la organización no siempre está lista para convertir esa adopción individual en valor colectivo”, afirma Liz Hernández, gerente del AI Summit.
En esa misma línea, Daniel Bilbao, cofundador del AI Summit y CEO de Truora, sostiene que el desafío no está en contratar más personas, sino en transformar procesos: “La mayoría de equipos de operaciones en Colombia no necesita más personas para escalar, necesita dejar de hacer a mano el trabajo que ya se puede delegar a sistemas de inteligencia artificial”.
El fenómeno plantea implicaciones directas para la productividad empresarial y la competitividad del país. Si los trabajadores ya están utilizando herramientas que aumentan su eficiencia, pero las organizaciones no integran esos avances en sus procesos, se pierde una oportunidad de capturar valor a escala.
Además, la brecha puede generar desigualdades internas: equipos o áreas que adoptan estas herramientas avanzan más rápido, mientras otros quedan rezagados, afectando la coherencia operativa y la toma de decisiones.
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El tema será central en el AI Summit Colombia 2026, que se realizará el 7 y 8 de mayo en Bogotá, donde líderes empresariales y expertos discutirán cómo cerrar esa distancia entre adopción individual y aprovechamiento corporativo.