El objeto que muchos llevaban en sus vuelos y ahora está prohibido en los aviones en Colombia

Viajar implica anticiparse a imprevistos. Por eso, muchos pasajeros incluyen en su equipaje objetos que consideran indispensables para vuelos largos, escalas o retrasos. Sin embargo, uno de los más comunes —y aparentemente inofensivo— está empezando a generar problemas en aeropuertos sin que la mayoría lo tenga claro.
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No se trata de un cambio menor. Las nuevas disposiciones en el transporte aéreo están generando situaciones en las que viajeros deben dejar sus pertenencias en los controles o enfrentan retrasos justo antes de abordar. En varios casos, el resultado es simple: pérdida de dinero por un descuido que parecía insignificante.
Ese objeto es la powerbank o batería portátil. La Aeronáutica Civil de Colombia puso en vigencia nuevas disposiciones para el transporte de baterías de ion-litio y bancos de energía, en línea con estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Estas reglas comenzaron a regir desde el 27 de marzo de 2026 y buscan reducir riesgos operacionales, especialmente los asociados a incendios en cabina.
El primer cambio clave: las powerbanks no pueden ir en equipaje de bodega. Solo están permitidas en el equipaje de mano. Esto, aunque parece técnico, es donde se concentra uno de los errores más frecuentes de los viajeros.
Muchos pasajeros siguen empacando estos dispositivos en la maleta que despachan. Cuando eso ocurre, el resultado es inmediato: el objeto es retenido por seguridad.
No hay devolución en ese momento ni alternativas prácticas. Simplemente se pierde. A esto se suma un límite que también pasa desapercibido: cada pasajero puede llevar máximo dos powerbanks. Si supera ese número o lleva dispositivos que no cumplen las condiciones, también puede verse obligado a dejarlos.
Detalles de las powerbanks que no están permitidas en los vuelos
Otro punto clave está en la capacidad de los dispositivos. Hasta 100 Wh: permitidas sin autorización especial, pero entre 100 Wh y 160 Wh requieren aprobación previa de la aerolínea.
No revisar este detalle puede generar inconvenientes justo en el momento del abordaje, cuando ya no hay margen de maniobra. La regulación no se limita al transporte. También cambia lo que se puede hacer dentro del avión.
Las nuevas disposiciones establecen que no se deben usar powerbanks para cargar dispositivos durante el vuelo, ni tampoco recargarlas a bordo.
Esto impacta directamente a viajeros frecuentes que dependían de estas baterías para sostener jornadas largas de trabajo o conexión, aunque ahora la inmensa mayoría de aviones tienen puertos USB para cargar dispositivos.
El alcance de la medida es amplio. En 2025, Colombia movilizó 57,5 millones de pasajeros aéreos, lo que evidencia que este tipo de cambios afecta a millones de personas.
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En un entorno donde el celular es herramienta de trabajo, medio de pago, GPS y canal de comunicación, quedarse sin batería no es un detalle menor. Por eso, la powerbank se había convertido en un elemento casi obligatorio. Hoy, ese mismo objeto empieza a ser regulado con mayor rigor.
Lo que deben saber los viajeros de las powerbanks antes de viajar
Para evitar pérdidas o inconvenientes, los pasajeros deben tener en cuenta:
- Llevar siempre las powerbanks en el equipaje de mano
- No exceder el límite de dos unidades
- Verificar la capacidad (Wh) del dispositivo
- Consultar con la aerolínea si supera 100 Wh
- No usarlas ni recargarlas durante el vuelo