La marca Bre-B, creada por FutureBrand Colombia para el Banco de la República, obtuvo el Best of the Year en la primera edición de los Best Branding Awards Colombia.
La ceremonia de premiación se realizó el 18 de noviembre en el Club La Colina de Colsubsidio, en Bogotá, y fue abierta por Carlos Fernando Vega, director general de la revista P&M y director de los Best Branding Awards Colombia, y Diego Hermosilla, director ejecutivo de Grupo Valora.
El concurso entiende el branding como una definición estratégica central dentro de las organizaciones y como un proceso de construcción y creación de valor a lo largo del tiempo. En esta edición compitieron casos implementados en Colombia entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2026, y 16 de ellos llegaron a la final.
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“En un entorno donde los canales y las tendencias cambian rápidamente, la marca se consolida como el activo estratégico más sólido y perdurable de una organización; reconocer hoy la excelencia en la estrategia, identidad e impacto de estos casos galardonados marca un hito para nuestra industria y establece un nuevo referente de calidad para el branding en el país”, Vega.
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Categorías y marcas ganadoras
El reconocimiento Best of the Year fue otorgado a la “Creación de la marca Bre-B (nombre e identidad visual)”, desarrollada por FutureBrand Colombia para el Banco de la República.
Entre los demás ganadores se encuentran Siigo, con “Siigo: crecer juntos cuenta”, en Estrategia de Marca B2B; Nu Colombia, con “5 años de Nu Colombia”, en Estrategia de Marca B2C; Alpina, con “Redefiniendo nuestra tradición”, en Arquitectura de Marca, y DAVIbank, con su rebranding, en la misma categoría. En Identidad Visual, el reconocimiento fue para “El universo que se salió de control”, de TBWA Colombia para Alpina.
En las categorías especiales, Grupo Argos ganó en Branding con impacto social por “Re-evolución”, mientras que Domino’s (Alsea) obtuvo el reconocimiento en Experiencia de marca: Activaciones, con “El verdadero headliner”, desarrollado por McCann Colombia. Por su parte, el jurado declaró desierta la categoría Extensión de Marca. Las categorías Estrategia de Marca Sin Fines de Lucro, Branding Interno y Branding adaptado al mercado local no tuvieron finalistas.
La evaluación estuvo a cargo de un jurado de 65 expertos de empresas, consultoras de branding, agencias, academia, investigación de mercados y medios. El proceso se desarrolló en tres fases: una primera instancia para seleccionar los finalistas, una segunda para elegir los ganadores por categoría y una última en la que el Gran Jurado escogió el Best of the Year entre los ocho puntajes más altos de las categorías ganadoras, sin incluir las especiales.
Los casos fueron calificados bajo tres criterios: desafío, con una ponderación del 25 %; solución, que representó el 50 % de la evaluación, e impacto, con el 25 % restante. Este último tuvo en cuenta los efectos de cada proyecto en la percepción, el posicionamiento, la experiencia y la cultura interna, entre otros indicadores de marca.