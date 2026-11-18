Grupo Argos fue reconocido como ganador en la primera edición de los Best Branding Awards Colombia, para la categoría Branding con impacto social, gracias a Re-evolución, una iniciativa que convirtió un desafío logístico del Festival Estéreo Picnic en una oportunidad para generar valor ambiental y social.
Cabe resaltar que los premios, organizados por Grupo Valora en alianza con la Revista P&M, reconocen las estrategias de construcción de marca que se destacan por su solidez estratégica, creatividad e impacto.
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En su primera edición en el país, el certamen reunió iniciativas de compañías de diferentes sectores, evaluadas por expertos de la industria del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones.
La iniciativa ganadora nació de una alianza entre Grupo Argos, Cementos Argos, la Fundación Grupo Argos y Páramo Impacta para transformar uno de los procesos de montaje del Festival Estéreo Picnic.
Y es que, tradicionalmente, las estructuras de las tarimas requieren grandes cantidades de agua como contrapeso para garantizar su estabilidad. No obstante, la organización propuso reemplazar este recurso por materiales de construcción, evitando el uso de cerca de 140.000 litros de agua.
Además del beneficio ambiental, la solución permitió dar un segundo propósito a los materiales utilizados, pues las 85 toneladas de cemento y 55 toneladas de arena destinadas a los contrapesos fueron aprovechadas posteriormente para contribuir a la construcción del Centro de Desarrollo Amparo Quin, un proyecto de infraestructura social orientado a acompañar a niños y jóvenes con condiciones crónicas de alta complejidad y a sus familias.
Uno de los aspectos más destacados de este reconocimiento es que Re-evolución fue una iniciativa concebida, estructurada y liderada por el equipo interno de Grupo Argos. Entre los 16 finalistas de los Best Branding Awards Colombia, solo dos organizaciones llegaron a esta instancia con iniciativas presentadas por sus propios equipos.