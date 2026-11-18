Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, asumirá la Presidencia del Consejo Gremial Nacional en reemplazo de Natalia Gutiérrez.
La designación pondrá al dirigente cafetero al frente de uno de los principales espacios de representación del sector empresarial colombiano, que reúne a diferentes gremios de sectores como la industria, el comercio, la construcción, la infraestructura, el transporte y el agropecuario.
Cabe señalar que Bahamón se desempeña como gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros desde abril de 2023.
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Es ingeniero de producción agroindustrial de la Universidad de La Sabana y cuenta con experiencia directiva en compañías nacionales e internacionales como Sony, Jaroca y Apple.
Como líder de Fedecafé, ha estado al frente de la representación de los productores cafeteros y de la gestión de la institucionalidad del sector.
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