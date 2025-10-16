Brunch de Halloween en Seratta: comida ilimitada, más de 20 DJs y cuatro escenarios

Este sábado 18 de octubre, el complejo del Grupo Seratta, en Atlantis, será el escenario del brunch de Halloween más largo de Colombia.
Desde las 10 a. m. y hasta las 3 a. m., se podrá disfrutar de experiencias inmersivas, buena fiesta y all can you eat (de 10 a. m. a 8 p. m.).
En esta ocasión, habrá cuatro stages en donde tocarán más de 20 DJs; entre ellos están: Matta, Gabo Forero, Luisa Chima, Javier Robayo, Sebastian Lekker, Dj Shebby, Coffe, Diego Mahecha, Dj Will. Además, habrá un artista invitado sorpresa.
El dress code es Halloween Attire, es decir, con atuendos referentes a la celebración o disfraces. De igual manera, cada persona puede irse vestida como prefiera.
Las primeras tres etapas del brunch ya fueron vendidas. Sin embargo, aún hay boletas en etapa 4 y ‘pasaporte al inframundo’, las cuales tienen un precio de $199.000 + $4.975 de comisión de servicio de entradas.
Se espera que un poco más de 2.000 personas asistan a este evento.
Por otro lado, el 1 de noviembre habrá otro brunch; este será en el complejo Campo dei Fiori bajo el lema ‘La Profecía Halloween Fest’. Este será de 4 p. m. a 3 a. m. y también será all can you eat.
Por ahora, hay entradas disponibles en etapa creyentes a $79.000 + $ 1.975 de comisión de servicio de entradas y ‘pasaporte al inframundo’ por $199.000 + $4.975 de comisión de servicio de entradas. Habrá concurso de disfraces.
Este evento solo es apto para mayores de 18 años.