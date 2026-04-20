Cada vez más colombianos viven en arriendo y menos tienen casa propia; crecen hogares unipersonales

Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 2025, presentados por el DANE, revelan una transformación profunda en la estructura social de Colombia.
A pesar de que la población del país alcanzó los 53,3 millones de habitantes, un crecimiento de un millón de personas frente a 2024, el tamaño promedio de los hogares colombianos continúa su tendencia decreciente.
En 2025, el promedio de personas por hogar se situó en 2,82, confirmando una caída sostenida desde el 3,10 registrado en 2019. “Viene cayendo y en el último año esa diferencia es estadísticamente significativa, impulsada por cambios en la población urbana”, dijo la directora del DANE, Piedad Urdinola.
Esta reducción en el tamaño del hogar se refleja en cambios en su tipología. Aunque los hogares biparentales (conformados por padre y madre) siguen siendo la mayoría en el país con un 51,3 %, su peso relativo viene disminuyendo levemente frente al 51,6 % del año anterior. En contraste, los hogares unipersonales (donde habita una sola persona) continúan en ascenso, pasando del 19,8 % en 2024 al 20,2 % en 2025.
“Los hogares con padre y madre con o sin hijos vienen cayendo, ya se van a convertir en la mitad del total de los que hay en el país; mientras que los conformados solo por padre o madre con hijos han estado muy estables y los unipersonales vienen creciendo al mismo ritmo que caen los biparentales”, señaló la funcionaria.
La dinámica de vivienda también muestra cifras de expansión significativa. El número total de hogares en el territorio nacional ascendió a 18,9 millones, mientras que las viviendas estimadas llegaron a 18,8 millones, lo que representa un aumento frente a los 18 millones de hogares y 17,9 millones de viviendas contabilizados en 2024.
Déficit habitacional y tenencia de vivienda
En materia de habitabilidad, el déficit habitacional nacional experimentó una mejora, cayendo del 26,8 % en 2024 al 25,6 % en 2025. Esta reducción se atribuye tanto a mejoras estructurales (déficit cuantitativo) como a la disminución del hacinamiento y mejores materiales (déficit cualitativo).
Sin embargo, la situación sigue siendo crítica en ciertas regiones y poblaciones. Departamentos como Vaupés (88,6 %), Vichada (87,5 %) y Chocó (82,5 %) mantienen niveles de déficit extremadamente altos en comparación con el promedio nacional.
Por otra parte, para la población indígena sube al 58,4 % y para quienes se reconocen como negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros es del 54,1 %, incluso para quienes no tienen ningún nivel de educación es del 56,5 %.
Uno de los cambios más marcados en la economía doméstica es la forma de tenencia de la vivienda. Por cuarto año consecutivo, el arriendo o subarriendo es la categoría predominante, con un 40,8 % de los hogares viviendo bajo esta modalidad, lo que representa un aumento frente al 40,4 % de 2024.
Simultáneamente, la proporción de propietarios ha sufrido una caída. Los hogares que habitan en vivienda propia totalmente pagada bajaron del 36 % al 34,8 % entre 2024 y 2025. Así mismo, el porcentaje de quienes están en proceso de pago de su vivienda también disminuyó, pasando del 3,5 % al 3,3 % en el último año.
—