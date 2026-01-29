La Gobernación de Antioquia, Proantioquia y el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) formalizaron una declaración de intenciones para fortalecer el desarrollo integral de la subregión de Urabá.
El CAF manifestó su voluntad de acompañar el desarrollo integral de este territorio antioqueño y posicionarla como un centro estratégico de competitividad para Colombia y América Latina.
El respaldo de la entidad se concentrará en la formulación de una estrategia integral de desarrollo para Urabá; la identificación y priorización de proyectos detonantes de alto impacto; la asistencia técnica y de inversión; la articulación con actores públicos y privados, y la exploración de alternativas de financiamiento.
“Durante décadas, Urabá ha sido uno de los epicentros del desarrollo agroindustrial y turístico del país. Hoy estamos asignando recursos de cooperación del banco para impulsar su desarrollo pleno, estimular su productividad y competitividad, identificar proyectos de alto impacto y fortalecer la articulación con otros actores”, destacó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco.
Esta iniciativa se enmarca en la alianza estratégica entre estas tres entidades, la cual no solo está alineada con la visión de Antioquia 2040, sino que busca promover el desarrollo urbano y social, la infraestructura, la transformación digital, el desarrollo rural y el fortalecimiento del gobierno corporativo de la región.
En ese contexto, el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, resaltó el potencial histórico de Urabá como motor de desarrollo.
“No solo hemos complementado un esfuerzo grande del sector privado por construir riqueza y generar empleo, sino que estamos haciendo las inversiones en los bienes públicos, en aquellos sectores donde el sector privado aún necesita una señal del Estado para que las condiciones de desarrollo lleguen a todos los rincones”, mencionó.
Las declaraciones se presentaron en el marco de la celebración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026. El evento, que se celebra del 28 al 30 de enero, reúne a líderes gubernamentales, empresariales y del sector multilateral para debatir los principales desafíos y oportunidades de desarrollo de la región.
“El respaldo técnico y financiero de la CAF consolida una alianza público-privada de más de 25 instituciones de la región, Antioquia y del país, que ha pasado del diagnóstico a la acción, con gobernanza, con visión de largo plazo y, sobre todo, con proyectos concretos”, añadió Juliana Velásquez Rodríguez, presidenta ejecutiva de ProAntioquia.
