Luego de 15 versiones, la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap), gremio colombiano con más de 20 años de trayectoria, llevará por primera vez a la capital del Valle del Cauca su Encuentro y Expo LAAE con una agenda académica integrada por más de 30 expertos nacionales e internacionales, espacios de networking y capacitación, salidas técnicas por la ciudad y una nueva versión de EXPO LAAE: un escenario de alianzas comerciales, innovación, transformación digital y mejores prácticas para la industria de parques.
Bajo la sombrilla de “parques de diversiones”, el encuentro de Acolap agrupa múltiples categorías de prestadores especializados en esta industria, desde los parques de atracciones mecánicas hasta los Centros de Entretenimiento Familiar (CEF), pasando por bioparques, parques acuáticos y parques temáticos que han liderado la reactivación turística en distintas regiones del país.
Son, a la fecha, cerca de 130 afiliados que representan más de 300 establecimientos en todo el país. Todos ellos se encontrarán el 29, 30 y 31 de julio en el Centro de Eventos Valle del Pacífico para analizar sus desafíos, explorar tendencias globales y analizar la actualidad de un sector en el que los colombianos gastan $82,9 billones cada año.
Esta dinámica comercial no es ajena a Cali y Valle del Cauca y se complementa con la apuesta institucional de posicionar a la región como un destino turístico imperdible para colombianos y extranjeros.
“Este tipo de encuentros generan una importante dinámica económica para sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios turísticos. Asimismo, permiten mostrar el potencial de Cali ante empresarios y líderes de la industria de atracciones y entretenimiento, fortaleciendo la imagen de la ciudad como un destino innovador, competitivo y preparado para recibir grandes eventos” manifestó María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de Santiago de Cali.
Por su parte, Ángela Díaz, directora ejecutiva de Acolap, dijo “Somos la industria de la felicidad y estamos muy contentos de llevar por primera vez a Cali el Encuentro de Acolap. En esta ocasión tenemos un lema muy especial, ‘De clientes a fans’, que invitará a los asistentes a redescubrir cómo las experiencias generan vínculos auténticos y duraderos con el público”, explicó la líder gremial.
Laliga Business School llega al Encuentro Acolap
En pleno Mundial de Fútbol de la FIFA, con miles de aficionados congregados en estados y escenarios de Estados Unidos, Canadá y México, y millones en las pantallas de todo el mundo, no queda duda de que el deporte más popular del mundo es una parte fundamental de la industria del entretenimiento.
En ese contexto, el futbol tiene una lección importante que enseñar al resto de la industria: las personas no son únicamente clientes que adquieren un ticket, sino fans que desean vivir una experiencia única. Con esta premisa, Marc Tarradas, director América Latina de Laliga Business School, llegará al Encuentro Acolap 2026 con su charla “De clientes a fans: marketing estratégico para la alta gerencia”.
Acolap 2026 además contará con la participación de César Sabroso, vicepresidente Senior de Marketing, Affiliates, Corporate Communications, Creative Services and Digital Strategy para Latinoamérica y Brasil de A&E Networks. Reconocido como uno de los ejecutivos más influyentes de la industria del entretenimiento en la región, César ha liderado durante más de dos décadas estrategias de posicionamiento, construcción de marcas, desarrollo de audiencias y generación de conexiones emocionales para algunas de las marcas de contenido más importantes del mundo.
¿Cómo consumen entretenimiento las familias colombianas?
Otro de los momentos destacados del Encuentro Acolap 2026 será la presentación del estudio “Percepción del cliente: cómo consumen entretenimiento las familias colombianas”, desarrollado la consultora Raddar para Acolap.
Esta investigación aportará datos para la industria de entretenimiento en Colombia y allana el camino para el planteamiento de políticas que impulsen su competitividad y el consumo de recreación y turismo por parte de los hogares colombianos.
“Este encuentro, superará todas las expectativas. Los asistentes encontrarán una nutrida agenda académica y de LAAE, nuestra expo especializada que llega a Cali en una de sus versiones más grandes. Además, la presencialidad se enriquecerá con experiencias exclusivas en locaciones como el Zoológico de Cali, el parque Yawa, el Paseo de la Aurora, el ecoparque Cristo Rey, África, Arakadia y Patolandia. Si usted pertenece a este increíble sector, esta es una cita obligatoria en su agenda” expresó Ángela Díaz, directora ejecutiva de Acolap.