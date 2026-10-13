Cámara Colombiana de la Infraestructura celebra decreto que regula concesiones portuarias: puntos que destaca el gremio

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció la firma del decreto que regula las concesiones portuarias, el cual incorporaría varias de las propuestas que la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) ha impulsado.
El gremio expresó que es un logro de la infraestructura colombiana y un paso decisivo hacia puertos más competitivos, sostenibles y con mayor certeza jurídica.
Y es que, según la CCI, el decreto llega en un momento estratégico para el sector portuario, columna vertebral del comercio exterior colombiano: en el primer semestre de 2026, los puertos marítimos movilizaron el 94,5 % de la carga de comercio exterior, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
A este panorama se suma la consolidación de Colombia como plataforma logística regional: Cartagena fue seleccionada por la alianza Gemini (HapagLloyd y Maersk) como uno de sus 14 centros de conexión global y Buenaventura habilitó rutas directas con Asia.
Para Tatyana Orozco, presidenta de la CCI, “el anuncio de este decreto es motivo de celebración para todo el sector de la infraestructura. Nos da reglas claras para invertir en puertos más modernos, conectados y sostenibles, que generan empleo y competitividad para Colombia”.
Según lo anunciado, entre los hitos del decreto que el gremio celebra se destacan:
Inversión en conectividad intermodal: Permite incorporar al plan de inversiones obras en accesos marítimos, fluviales y ferroviarios, infraestructura logística y vías primarias, secundarias y terciarias, incluso fuera de las áreas entregadas en concesión. Esto facilita reducir la congestión, los tiempos de transporte y los costos logísticos.
En segundo lugar, reconocimiento financiero de las inversiones: Las obras de conectividad deberán considerarse en la estructuración económica, el cierre financiero y, cuando corresponda, en la definición o ajuste del plazo concesional necesario para recuperar la inversión, previa evaluación.
También, incentivo para invertir al final de la concesión: Cuando haya transcurrido al menos el 70 % del plazo, se podrá solicitar la aprobación de nuevas inversiones y el valor de la inversión que no pueda recuperarse en el tiempo restante podrá ser reconocido, lo que favorece la modernización.
A su vez, puertos más sostenibles y resilientes: Reconoce inversiones estratégicas en electrificación de muelles, energías limpias, combustibles de bajas emisiones, eficiencia energética, economía circular y adaptación climática.
Luego, información y trámites más transparentes: Crea el Registro Único de Concesiones Portuarias (Rucop), con información del ciclo contractual, datos interoperables y seguimiento de trámites.
Adicional, integración con el territorio: reconoce inversiones sociales estratégicas en formación, infraestructura comunitaria, encadenamientos productivos y conectividad social, con impacto verificable.
Finalmente, seguridad jurídica: Fija de manera clara los procedimientos para otorgar concesiones portuarias y modificar sustancialmente los contratos, así como las condiciones de reversión al expirar la concesión. Reglas claras y estables generan mayores incentivos a la inversión privada.
Cabe resaltar que la CCI ha acompañado al Gobierno nacional en la discusión técnica de esta reglamentación, aportando la visión del sector privado y la experiencia de sus afiliados en la estructuración, financiación, construcción y operación de infraestructura.