Cámara de Representantes pide más tiempo para entregar actas de debate clave de la reforma pensional

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, le solicitó a la Corte Constitucional una prórroga para entregar las actas de los días 27 y 28 de junio, en las que se subsanó el trámite de la reforma pensional.
En el documento, remitido a Andrea Romero López, secretaria general del tribunal, el congresista expuso: “Me permito solicitar prórroga en el tiempo, debido al alto volumen de la información”.
Cabe resaltar que la revisión de las actas permitirá conocer si la Cámara cumplió con la orden de subsanar el último debate, por lo cual es considerada clave para conocer el futuro de la reforma pensional.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro y su gobierno han demostrado un desacuerdo a la Corte por no emitir una decisión sobre la constitucionalidad o no de la reforma pensional que tenía que entrar en julio en vigor.
Recientemente, Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió a Jorge Enrique Ibáñez, presidente del tribunal constitucional: “Somos respetuosos de la Corte, pero alzamos la voz con dolor y resentimiento, porque vemos que una sola persona acaba y destruye el beneficio para millones de viejos y viejas en el país, con el único propósito de querer destruir, no ganar nada ni que se quiera beneficiar de nada. Solo por destruir”.