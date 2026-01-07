Cambio confirmado que tendrá licencia de conducción en 2026: Impacto será inmediato

A partir de 2026, la licencia de conducción en Colombia enfrenta un ajuste relevante que impacta de manera directa a los ciudadanos que requieren expedir o renovar este documento. La modificación responde a la actualización de las tarifas de los trámites de tránsito y transporte anunciada recientemente por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, entidad que administra estos procesos a través de la Ventanilla Única de Servicios. El cambio en los valores está directamente ligado al incremento del salario mínimo legal vigente, que para 2026 se fijó con un aumento del 23,7 %, alcanzando los $1.750.905.
La Secretaría explicó que esta actualización tarifaria no corresponde a una decisión discrecional, sino a un ajuste técnico derivado de la normativa que vincula varios trámites administrativos al salario mínimo. En ese sentido, el incremento busca garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios que se prestan a los ciudadanos, así como cubrir los costos operativos asociados a la expedición y gestión de documentos oficiales. Cuando el salario mínimo se ajusta, los valores de los trámites que dependen de este indicador se modifican de manera automática.
¿Cuánto quedó el nuevo valor de la licencia de conducción?
Uno de los cambios que más atención ha generado es el relacionado con la licencia de conducción, un documento obligatorio para circular legalmente por las vías del país. Para quienes realizarán el trámite por primera vez en 2026, los costos fueron actualizados y presentan diferencias según el tipo de vehículo. En el caso de los automóviles, la expedición inicial de la licencia quedó establecida en $329.800, mientras que para motocicletas el valor se fijó en $272.700. Estas cifras reflejan el impacto directo del ajuste salarial en los costos administrativos.
En cuanto a la renovación de la licencia de conducción, trámite que deben adelantar los conductores cuando el documento pierde vigencia, también se registraron variaciones. Para 2026, la tarifa de renovación para automóviles quedó en $151.500, mientras que para motocicletas se estableció en $266.400. La diferencia entre ambos valores obedece a los componentes específicos que se incluyen en cada trámite y a los costos asociados a la actualización de la información del conductor.
Es importante tener en cuenta que estos montos no siempre representan el valor total que debe asumir el ciudadano. Existen costos adicionales que pueden sumarse al trámite, como los exámenes médicos obligatorios, certificados y otros requisitos exigidos por la normativa vigente. Estos gastos complementarios generan un impacto inmediato en el presupuesto de los conductores, por lo que resulta fundamental contemplarlos al momento de planificar la expedición o renovación de la licencia.
Ante este panorama, la Secretaría Distrital de Movilidad hizo un llamado a la ciudadanía para que programe con anticipación cualquier diligencia relacionada con trámites de tránsito. La entidad recomendó consultar previamente las tarifas vigentes y los requisitos actualizados, con el fin de evitar inconvenientes al momento de acudir a una sede o realizar el proceso de pago. En particular, advirtió que algunos trámites no admiten pagos parciales, por lo que es indispensable contar con el monto exacto.
Asimismo, la Secretaría reiteró que el agendamiento de citas es completamente gratuito y no requiere la intermediación de terceros. Todos los servicios pueden realizarse de manera directa a través de los canales oficiales, sin necesidad de pagar sumas adicionales. La entidad alertó sobre los riesgos de acudir a intermediarios, ya que esta práctica puede derivar en fraudes o en el uso indebido de la información personal.