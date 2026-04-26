¿Cuánto recibe realmente el ganador del Baloto y con cuánto se queda la DIAN?

El Baloto se ha consolidado como uno de los juegos de azar con mayor acogida entre los colombianos, en gran parte debido a la magnitud de sus premios acumulados, que suelen alcanzar cifras millonarias. No obstante, obtener un premio de esta naturaleza implica asumir obligaciones fiscales que deben atenderse con precisión para evitar inconvenientes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
En este contexto, es fundamental comprender que los recursos provenientes de loterías y juegos de azar no corresponden a ingresos derivados de una actividad laboral o económica habitual. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario colombiano, estos dineros se clasifican como “ganancias ocasionales”, es decir, ingresos extraordinarios que cuentan con un tratamiento tributario específico. A diferencia de los ingresos laborales, que se gravan bajo una estructura progresiva, las ganancias ocasionales están sujetas a una tarifa fija definida por la ley.
Uno de los elementos centrales en este proceso es la retención en la fuente. Antes de que el ganador reciba el dinero, se aplica automáticamente un descuento equivalente al 20 % del valor total del premio. Este procedimiento, contemplado en el artículo 317 del Estatuto Tributario, funciona como un anticipo del impuesto definitivo. En consecuencia, el beneficiario no recibe el monto total anunciado, sino el valor restante después de aplicada dicha retención.
¿Cuánto le pueden descontar de un premio mayor en una lotería como el Baloto?
Para dimensionar el impacto de esta medida, si una persona obtiene un premio de $10.000 millones, la retención en la fuente será de $2.000 millones. Esto significa que el valor neto entregado ascenderá a $8.000 millones. Este proceso no lo ejecuta directamente el operador del juego, sino la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada de administrar los recursos, realizar el pago al ganador y transferir el monto retenido a la DIAN en calidad de agente retenedor.
Sin embargo, la obligación tributaria no finaliza con este descuento inicial. El ganador debe incluir el valor total del premio en su declaración de renta correspondiente al año gravable en el que recibió los recursos. En este documento deberá reportar la ganancia ocasional, liquidar el impuesto aplicable —también del 20 %— y descontar la retención previamente practicada. Si ambos valores coinciden, no se generará un saldo adicional por pagar.
Otro aspecto relevante está relacionado con la forma de cobro del premio. En el caso del Baloto, los montos inferiores a 182 UVT (equivalentes a $9.532.068 para el año 2026) pueden reclamarse en puntos autorizados en todo el país, mientras que los premios de mayor cuantía deben seguir un proceso específico a través de la entidad fiduciaria designada.