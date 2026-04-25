Becas del 90 % para trabajadores en Colombia reabren convocatoria: hay más cupos y una fecha clave que podría dejar por fuera a muchos.

En Colombia, miles de trabajadores buscan alternativas de financiación para poder acceder a la educación superior sin comprometer su estabilidad económica dado que el costo de estudiar sigue siendo una barrera.
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Por ese motivo, programas de becas parciales o totales se convierten en una de las principales vías para avanzar profesionalmente y mejorar ingresos en el mediano plazo. Para esos trabajadores en Colombia que han aplazado su formación profesional por razones económicas, se abre una nueva ventana para retomar estudios universitarios.
La Caja de Compensación Cafam anunció una convocatoria de becas que cubrirán hasta el 90 % de la matrícula para programas de pregrado en la Fundación Universitaria Cafam (Unicafam), con una fecha límite que marcará el ritmo de la demanda en las próximas semanas.
La convocatoria corresponde al semestre 2026-II y estará abierta hasta el 18 de mayo de 2026, lo que deja un margen limitado para que los interesados estructuren su postulación. En esta edición, el programa ofrece 150 cupos, más del doble de los 70 otorgados en el semestre anterior, una expansión que refleja el crecimiento del interés por este tipo de beneficios educativos en el país.
Becas del 90 % en Colombia: quiénes pueden aplicar
El programa está dirigido principalmente a trabajadores afiliados a Cafam, tanto dependientes como independientes y pensionados, siempre que pertenezcan a categorías A o B, tengan sus aportes al día y cuenten con al menos dos meses de afiliación.
Además, la convocatoria también incluye a un segmento clave para el relevo educativo: hijos y personas a cargo de afiliados entre los 15 y 18 años, lo que amplía el alcance del beneficio más allá del trabajador directo.
La beca es personal e intransferible y cubre el 90 % del valor de la matrícula durante cada semestre académico, con la posibilidad de renovarse a lo largo de toda la carrera, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la institución.
Cómo aplicar a las becas de Cafam y Unicafam
El proceso de inscripción se realiza a través de los canales oficiales de la institución, donde los aspirantes pueden consultar requisitos, cronograma y condiciones específicas del programa.
Cafam habilitó un enlace directo de inscripción para los interesados: https://www.unicafam.edu.co/index.php/inscripcion-programa-de-becas-universitarias-cafam/
Dado el historial de la convocatoria, la competencia podría ser alta. En el semestre anterior, el programa recibió 3.749 postulaciones para apenas 70 cupos, lo que evidencia una tasa de selección exigente y un alto nivel de demanda frente a la oferta disponible.
Unicafam cuenta con una oferta de 21 programas académicos, lo que permite a los beneficiarios elegir entre diferentes áreas de formación según su perfil profesional.
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La institución destaca indicadores de empleabilidad relevantes para el mercado laboral colombiano. Según el comunicado, el 89% de sus graduados logra vincularse laboralmente, una cifra que se posiciona entre las más altas del país.
Además, algunos programas ya cuentan con Acreditación de Alta Calidad del Ministerio de Educación Nacional, como Tecnología en Gestión Gastronómica y Administración Turística y Hotelera, lo que agrega valor a la formación académica ofrecida.