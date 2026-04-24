El cambio que están haciendo los colombianos al viajar y que les permite ahorrar dinero 

Viajar sigue siendo una prioridad para muchos colombianos, pero la forma de hacerlo está cambiando. En medio de presupuestos más calculados, mayor demanda de vuelos y temporadas altas cada vez más competidas, los viajeros están tomando una decisión clave para ahorrar dinero: planear con más anticipación.
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Ese hábito, que antes podía verse como una simple recomendación logística, hoy se está consolidando como una estrategia para optimizar recursos, asegurar mejores tarifas y acceder a experiencias más completas.
La tendencia toma especial relevancia de cara a las vacaciones de mitad de año, cuando muchas familias, parejas y grupos de viajeros comienzan a definir destinos, alojamiento, transporte y actividades.
De acuerdo con información del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el 74 % de los colombianos planifica sus viajes con al menos tres meses de anticipación, una cifra que muestra un cambio relevante en el comportamiento del consumidor turístico nacional.
Colombianos planean sus viajes con más anticipación para ahorrar dinero
La planificación anticipada se está convirtiendo en una herramienta concreta para ahorrar dinero al viajar. Al organizar con tiempo, los viajeros pueden comparar precios, revisar distintas rutas, acceder a mayor disponibilidad de alojamientos y evitar decisiones de última hora, que suelen ser más costosas en temporadas de alta demanda.
Según el ICT, este comportamiento refleja un perfil de viajero más estratégico, que entiende que anticiparse no solo facilita la logística, sino que también impacta directamente en la calidad de la experiencia.
La tendencia también responde a un contexto de mayor movilidad. Colombia cerró 2025 con 21,7 millones de flujos migratorios, un crecimiento del 6 % frente a 2024, de acuerdo con cifras divulgadas por Presidencia con base en información de Migración Colombia.
Ese mayor dinamismo implica más competencia por tiquetes, hoteles y servicios turísticos. Por eso, reservar con tiempo puede convertirse en una ventaja para quienes buscan mejores condiciones de precio, disponibilidad y planeación.
Qué está cambiando en el comportamiento del viajero colombiano
El cambio no se limita a comprar vuelos con anticipación. La información del ICT muestra que el viajero colombiano está combinando planeación, personalización y búsqueda de bienestar.
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“Estamos viendo un viajero más estratégico, que planifica con anticipación y elige destinos que le permitan realmente desconectarse. Mientras el 49 % aún opta por paquetes turísticos, un 42 % prefiere organizar su viaje de forma independiente, combinando planificación con personalización”, afirmó Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del ICT.
Este dato es clave para el sector turístico porque muestra dos caminos de consumo. Por un lado, siguen siendo relevantes los paquetes turísticos, que ofrecen facilidad y estructura. Por otro, crece el interés por organizar viajes de manera independiente, con itinerarios más flexibles y ajustados a las preferencias de cada persona.
El ICT señala que la duración promedio del viaje del colombiano es de 12,7 días, un periodo que exige mayor organización para aprovechar mejor el presupuesto, el tiempo disponible y las actividades en destino.
Además, el transporte aéreo colombiano viene de años de fuerte movimiento. El Ministerio de Transporte informó que, entre 2022 y diciembre de 2025, se movilizaron más de 211,6 millones de pasajeros por los aeropuertos del país, lo que refleja un crecimiento sostenido en la conectividad aérea.
Para el viajero, esto significa más opciones, pero también mayor necesidad de tomar decisiones con anticipación. En temporadas como junio y julio, cuando aumenta la demanda vacacional, dejar la planeación para el final puede reducir las alternativas disponibles y presionar el presupuesto.
Costa Rica se presenta como uno de los destinos que busca conectar con este nuevo perfil de viajero colombiano. Su oferta turística combina naturaleza, bienestar, aventura y sostenibilidad, elementos que pueden ser planificados con anticipación para construir experiencias más completas.
El ICT, entidad encargada de promover y desarrollar la actividad turística de Costa Rica, destaca que su estrategia está orientada a posicionar al país como referente de turismo responsable, con énfasis en conservación, biodiversidad y bienestar de las comunidades.
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Para destinos internacionales, este cambio en la planeación representa una oportunidad comercial. Los países, aerolíneas, hoteles y operadores que logren llegar antes al consumidor colombiano podrán influir en la decisión de compra desde una etapa temprana.