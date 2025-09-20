Así debe hacer el cambio de fondo de pensión en Colombia: Esta es la lista de documentos

Uno de los puntos importantes de la reforma pensional avalada por el Congreso, y que se mantiene a pesar del estudio que lleva a cabo la Corte Constitucional, es la posibilidad que tienen las personas por cambiar de fondo de pensión, a Colpensiones o uno privado.
De acuerdo con la norma avalada, se abre una venta pensional, por dos años, para que las personas puedan hacer el cambio, sin tener que esperar un tiempo determinado.
Este cambio de fondo de pensión en Colombia solamente puede hacerse en la medida en que se cumpla con una serie de requisitos y presentando importantes documentos.
Justamente uno de los procesos clave se fija en la doble asesoría, que es consultarle al fondo privado y a Colpensiones, con base en su historia laboral y salario, cuál podría ser el mejor escenario al momento de llegar a la jubilación.
Documentos clave para solicitar el cambio de fondo de pensión
- Documento de Identidad original: Cédula de ciudadanía, y una fotocopia ampliada al 150 %
- Formulario Único de Traslado y Vinculación: Este es un formulario estandarizado que se debe diligenciar con todos los datos personales, laborales y la información del fondo de origen
- Declaración de Conciencia: Es un anexo al formulario donde el afiliado declara haber recibido información clara sobre los dos regímenes pensionales
- Certificado de la Historia Laboral
- Comprobante de aportes a seguridad social: Este documento es opcional
Recuerda la normativa vigente que, para trasladarse entre fondo de pensión en Colombia, el afiliado debe haber permanecido en el régimen actual al menos cinco años desde su última vinculación o traslado.