El Crédito: la nueva herramienta que aporta estabilidad financiera

El crédito está cambiando de lugar en América Latina. Expertos explican por qué ya no se trata únicamente de una línea aprobada dentro de una app bancaria, sino de una capacidad que se activa en el momento exacto de la necesidad.
Aunque el efectivo sigue teniendo un peso relevante y millones de personas enfrentan ingresos inestables, el crédito contextual y en tiempo real evidencia un cambio estructural. Según PCMI, el uso de efectivo en Latinoamérica pasó de representar el 57 % del gasto de consumo en 2022 al 37 % en la actualidad.
“Durante décadas, la evaluación crediticia miró hacia atrás para decidir el futuro de una persona. Hoy estamos viendo un cambio hacia decisiones contextualizadas, tomadas en tiempo real y basadas en datos transaccionales. Cuando el crédito se integra directamente en el flujo de pago, deja de ser un producto aislado y se convierte en infraestructura. Eso tiene el potencial de ampliar el acceso de manera mucho más eficiente y responsable”, afirmó Alejandro del Río, director regional para Latinoamérica de Paymentology.
Y es que el desarrollo del crédito contextual no responde únicamente a una tendencia tecnológica, sino a una transformación más profunda en la arquitectura financiera regional. Entre los principales factores que, según los expertos, marcarán su evolución se encuentran:
Scoring transaccional en tiempo real, que son decisiones basadas en el comportamiento inmediato y la naturaleza específica del pago.
En segundo lugar, integración directa en el checkout: el crédito aparece cuando es necesario, por ejemplo, ante un pago rechazado por fondos insuficientes, evitando fricción y reduciendo abandono.
Luego, personalización impulsada por datos e inteligencia artificial: análisis de grandes volúmenes de información para ofrecer condiciones ajustadas al perfil y situación puntual del usuario.
Infraestructura resiliente y multicapa, que se basa en la integración con múltiples adquirentes y sistemas de monitoreo en tiempo real para garantizar continuidad operativa y confianza.
Finalmente, construcción progresiva de historial financiero: cada transacción y cada pago puntual fortalecen la inclusión dentro de la economía formal.
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El crédito está dejando de entenderse únicamente como un mecanismo para financiar compras y se posiciona como una herramienta que puede aportar estabilidad financiera. Su uso para cubrir servicios esenciales, transporte o imprevistos ayuda a evitar interrupciones que afectan la vida cotidiana.
“El crédito digital o crédito instantáneo no es solo un facilitador de compra; cada vez más se está convirtiendo en una puerta de entrada al ecosistema financiero y al bienestar financiero digital, ya que impulsa compras relevantes en el momento oportuno y ayuda a los consumidores a gestionar mejor sus finanzas”, concluyó Arpit Gupta, cofundador de Un Dos Tres.