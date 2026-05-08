Se acaba calvario para deudores: Les dan nueva solución para que queden al día y sin reportes

Las deudas se han convertido en una de las principales preocupaciones financieras para miles de ciudadanos. El incremento del sobreendeudamiento, sumado a la pérdida de capacidad de pago en muchos hogares, ha provocado que cada vez más personas enfrenten reportes negativos en centrales de riesgo y dificultades para cumplir con sus obligaciones económicas.
En medio de ese panorama, han surgido nuevas alternativas enfocadas en la reorganización financiera y la renegociación de obligaciones crediticias. Una de ellas es FinUP, una fintech que busca ofrecer soluciones automatizadas para personas con altos niveles de endeudamiento y dificultades para ponerse al día con bancos y entidades financieras.
La propuesta de la compañía parte de una realidad que muchos consumidores desconocen: una parte considerable de las deudas puede renegociarse. En varios casos, las entidades financieras prefieren llegar a acuerdos de pago o aceptar descuentos sobre las obligaciones antes que asumir pérdidas totales derivadas de carteras de difícil recuperación. No obstante, gran parte de los usuarios desconoce cómo funcionan esos procesos y carece de herramientas para negociar en condiciones favorables.
Con base en esa necesidad, FinUP desarrolló un modelo que integra gestión financiera y tecnología. La compañía combina la experiencia adquirida en recuperación de cartera con una plataforma tecnológica capaz de analizar la capacidad de pago de cada usuario. A partir de esa información, el sistema diseña estrategias personalizadas según el flujo de ingresos, el nivel de endeudamiento y las posibilidades reales de cumplimiento financiero.
La empresa sostiene que este modelo permite identificar alternativas de pago más ajustadas a la situación económica de cada cliente, evitando que las personas asuman compromisos imposibles de cumplir y reduciendo el riesgo de incumplimiento prolongado.
Un modelo basado en negociación y análisis financiero
Según cifras entregadas por la fintech, durante su primera etapa de operación la compañía ha gestionado más de $50.000 millones en cartera. Además, asegura haber alcanzado descuentos promedio cercanos al 64 % sobre los saldos negociados, dependiendo de las condiciones particulares de cada obligación financiera.
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Sebastián Peña, fundador de la compañía, explicó que uno de los principales cambios durante el desarrollo del proyecto fue replantear el enfoque inicial del negocio. En un comienzo, la idea estaba orientada exclusivamente a optimizar los procesos de negociación con entidades financieras. Sin embargo, tras analizar el comportamiento de los usuarios, identificaron que muchos clientes habían llegado al sobreendeudamiento debido a situaciones como reducción de ingresos, desempleo o emergencias económicas imprevistas.
A partir de ese diagnóstico, la empresa decidió priorizar un acompañamiento más cercano y enfocado en la realidad financiera de cada persona. Bajo ese esquema, FinUP opera actualmente con una estructura tecnológica que le permite gestionar múltiples procesos de negociación de manera simultánea, sin depender directamente del tamaño de la deuda de cada usuario.