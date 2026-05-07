Así puede desaparecer de centrales de riesgo sin pagar, aunque hay un detalle clave 

Tener un mal reporte en Datacrédito o en otras centrales de riesgo se ha convertido en una de las mayores preocupaciones financieras para millones de colombianos. Muchas personas esperan recuperar su vida crediticia para volver a acceder a préstamos, tarjetas de crédito, vivienda o incluso oportunidades laborales, pero también abundan las dudas sobre cuánto tiempo permanece un reporte negativo y qué ocurre si una deuda nunca se paga.
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La incertidumbre no es menor. En Colombia, aparecer reportado puede dificultar desde la aprobación de un crédito de libre inversión hasta la posibilidad de financiar una moto, un celular o un apartamento. Por eso, una de las preguntas más frecuentes entre los ciudadanos sigue siendo si el reporte negativo desaparece automáticamente con el paso del tiempo o si permanece para siempre.
El tema está regulado principalmente por la Ley 1266 de 2008, conocida como Ley de Habeas Data financiero, y por la Ley 2157 de 2021, llamada popularmente “Borrón y Cuenta Nueva”, normas que establecen límites sobre el tiempo de permanencia de la información negativa en centrales de riesgo como Datacrédito y TransUnion.
Las centrales de riesgo son bases de datos que recopilan el comportamiento financiero y crediticio de las personas. Allí quedan registrados créditos bancarios, cuotas atrasadas, deudas vencidas, acuerdos de pago y, en general, el historial financiero de cada ciudadano.
Bancos, cooperativas, fintech, empresas de telefonía y otras entidades utilizan esa información para evaluar el riesgo antes de aprobar productos o prestar dinero. En la práctica, tener un reporte negativo puede cerrar múltiples puertas financieras durante años.
Precisamente por ese impacto, las leyes colombianas establecieron límites para evitar que los ciudadanos permanezcan reportados indefinidamente.
El reporte negativo en centrales de riesgo sí puede desaparecer aunque la deuda no se pague
Uno de los puntos más importantes de la Ley 2157 de 2021 es que los reportes negativos no son eternos.
La Superintendencia Financiera ha explicado que, cuando una deuda nunca se paga, la información negativa puede permanecer hasta por ocho años contados desde el momento en que la obligación entra en mora. Cumplido ese tiempo, el ciudadano puede solicitar la eliminación del reporte por caducidad.
Sin embargo, aquí aparece el detalle más importante y el que suele generar más confusión entre las personas: que desaparezca el reporte negativo no significa automáticamente que la deuda deje de existir.
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La propia Superintendencia Financiera ha aclarado que la caducidad del dato negativo y la prescripción de la deuda son cosas diferentes. Es decir, una persona podría dejar de aparecer en Datacrédito, pero todavía mantener una obligación jurídicamente vigente.
Supongamos el caso de una persona que dejó de pagar una tarjeta de crédito en 2016 por dificultades económicas y nunca volvió a ponerse al día.
Desde ese momento comenzó el reporte negativo en centrales de riesgo. Si durante ese tiempo no hubo pagos, refinanciaciones ni actualizaciones de la obligación, el dato negativo podría desaparecer en 2024 por la regla de caducidad de ocho años establecida en la ley.
En ese escenario, la persona podría dejar de aparecer reportada negativamente en Datacrédito y recuperar parte de su historial crediticio frente a entidades financieras.
Pero eso no significa necesariamente que la deuda haya desaparecido. Si el banco cuenta con un pagaré vigente o si existieron procesos judiciales que interrumpieron términos legales, la obligación podría seguir existiendo y eventualmente continuar en cobro.
Ahí está justamente el detalle clave que muchas personas desconocen: salir de una central de riesgo no siempre significa quedar libre de la deuda.
La ley establece reglas diferentes para quienes sí pagan sus obligaciones.
Actualmente, cuando una persona se pone al día, el reporte negativo permanece por un tiempo equivalente al doble de la mora, con un límite máximo de cuatro años después del pago.
Por ejemplo, si alguien estuvo en mora durante seis meses y luego pagó, el reporte podría mantenerse un año adicional. Si la mora duró cinco años, el dato negativo no podrá permanecer más de cuatro años después de que la obligación sea cancelada.
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La Ley 2157 también incluyó beneficios temporales para ciudadanos que normalizaran sus deudas, permitiendo reducir tiempos de permanencia en centrales de riesgo durante la vigencia inicial de la norma.