Índice Bravo – Valora Analitik: deuda de colombianos se redujo en febrero, pero mora se mantiene

El Índice Bravo – Valora Analitik de febrero de 2026 refleja un comportamiento heterogéneo en el crédito de los hogares frente a enero. Aunque en algunos mercados se observa una moderación en la deuda promedio, en otros —particularmente en Europa— se registran incrementos que sugieren que el ajuste financiero aún no es uniforme.
En paralelo, el número total de planes activos cayó de 28.709 en enero a 23.848 en febrero, lo que podría estar indicando una menor dinámica de refinanciación o una desaceleración en la entrada de nuevos procesos de normalización.
Cabe resaltar que Bravo es una plataforma de soluciones para liquidar deudas en mora pagando menos. Ofrece una alternativa de financiamiento a los deudores reportados en centrales de riesgo.
En el caso de Colombia, los datos fueron tomados de 8.359 usuarios que consultaron soluciones financieras con Bravo en el último mes.
Mientras que para el caso de los otros países (México, Brasil, Portugal, España e Italia), se tuvieron en cuenta a 29.395 usuarios que también consultaron ese aspecto con Bravo.
Colombia: corrección en deuda sin mejora en mora
En Colombia, la deuda promedio se redujo de $35,5 millones en enero a $33,7 millones en febrero, marcando una de las caídas más relevantes del mes. Sin embargo, este ajuste no vino acompañado de una mejora en los indicadores de pago.
La mora promedio se mantiene en ocho meses, y aunque el porcentaje de mora temprana sube a 63,1 %, una parte significativa de los deudores continúa en etapas avanzadas de atraso. Esto indica que la reducción en el endeudamiento no responde necesariamente a una mejora estructural, sino a un ajuste parcial en la demanda o en la oferta de crédito.
El aumento en los planes activos (de 7.826 a 8.359) refuerza esta lectura: más que una mejora, podría estar reflejando una mayor necesidad de reorganizar obligaciones.
México: aumento de la deuda con estabilidad en mora
México muestra un comportamiento más dinámico. La deuda promedio aumentó de $40,2 millones a $42,2 millones, consolidando una tendencia de crecimiento en el apalancamiento.
No obstante, la mora se mantiene controlada en tres meses, y el porcentaje de usuarios con atrasos menores a seis meses alcanza el 97,1 %, uno de los más altos del índice. Este equilibrio sugiere que, aunque los hogares están asumiendo más deuda, aún conservan capacidad de pago en el corto plazo.
Brasil: estabilidad y resiliencia
Brasil continúa destacándose por su estabilidad. La deuda promedio se mantiene prácticamente sin cambios ($31,3 millones vs. $31 millones en enero), con una mora de dos meses y más del 95 % de los usuarios en mora temprana.
Este comportamiento confirma un sistema financiero más equilibrado, donde el crecimiento del crédito no se traduce en deterioro de cartera.
Europa: aumento en la deuda con indicadores de pago aún sólidos
A diferencia de América Latina, en Europa se observa un incremento en la deuda promedio en varios mercados, lo que rompe con la idea de un ajuste generalizado.
En España, la deuda cae de $102,8 millones a $96,2 millones, siendo uno de los pocos países europeos con corrección en febrero. Sin embargo, en otros mercados la tendencia es opuesta.
Portugal registra un aumento en la deuda promedio, pasando de $115,3 millones en enero a $116,1 millones en febrero, lo que refuerza la presión sobre los hogares. A esto se suma una mora de cinco meses, la más alta dentro de Europa, consolidando al país como el mercado más tensionado de la región.
Por su parte, Italia también muestra una ligera reducción en el endeudamiento (de $128,8 millones a $127,2 millones), manteniendo una mora controlada de dos meses y un perfil de riesgo estable.
En conjunto, estos resultados reflejan que, aunque Europa mantiene mejores indicadores de pago que América Latina, el aumento en los niveles de deuda podría convertirse en un factor de riesgo si se prolonga en el tiempo.
Conclusión: el ajuste del crédito aún no es uniforme
Los resultados de febrero confirman que el proceso de ajuste en el endeudamiento de los hogares sigue siendo desigual entre países.
Mientras Colombia muestra una reducción en la deuda sin mejoras en mora, México continúa aumentando su apalancamiento con estabilidad en pagos, y Brasil mantiene un perfil sólido. En Europa, en cambio, comienzan a aparecer señales de aumento en la carga financiera, especialmente en Portugal.
En este contexto, el principal desafío sigue siendo mejorar la calidad del endeudamiento, ya que la reducción en los montos, por sí sola, no garantiza una mejora en la salud financiera de los hogares.
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