Cambio que tendrá concurso docente 2026: CNSC hizo notificación a los aspirantes

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció cambios en el cronograma del concurso de méritos para docentes y directivos docentes que aspiran a ocupar cargos en las instituciones educativas oficiales de Colombia. La modificación contempla nuevas fechas para las inscripciones y la presentación de las pruebas escritas, por lo que los interesados deberán estar atentos a las actualizaciones que publique la entidad.
Inicialmente, se contemplaba que la etapa de inscripciones comenzara a finales de 2026. Sin embargo, con la actualización del calendario, el proceso se trasladará a los primeros meses de 2027. De acuerdo con la información divulgada por la CNSC, las pruebas escritas se realizarán durante el segundo semestre del próximo año.
¿Cuándo serán las inscripciones al concurso docente?
Con el ajuste del cronograma, la CNSC estableció periodos diferenciados para la inscripción de los aspirantes, según las condiciones definidas para la convocatoria.
Las personas con discapacidad podrán realizar su inscripción entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Por su parte, el periodo de inscripción general está previsto para enero y febrero de 2027.
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Estas fechas corresponden a la programación anunciada por la entidad y deberán ser consultadas nuevamente cuando se publiquen los documentos definitivos del proceso de selección. Allí se establecerán las condiciones específicas para participar, así como las disposiciones aplicables a las vacantes ofertadas.
Una vez finalice la etapa de inscripciones, los aspirantes deberán prepararse para las pruebas escritas, cuya aplicación está prevista para el segundo semestre de 2027. La fecha exacta, los procedimientos y las demás condiciones deberán verificarse en los canales oficiales de la CNSC.
¿Qué requisitos se necesitan para participar en el concurso docente?
La CNSC aclaró que el proceso todavía no cuenta con la formalización definitiva de las inscripciones. Por esta razón, quienes tengan interés en participar deben consultar periódicamente la información publicada por la entidad antes de iniciar cualquier trámite.
Uno de los principales canales de consulta es la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), en la que se podrá revisar la información relacionada con los cargos disponibles, sus características y las condiciones establecidas para cada vacante.
Los aspirantes también deberán verificar los requisitos académicos, la experiencia exigida cuando corresponda y los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de las condiciones de cada empleo, una vez se publiquen las reglas definitivas de la convocatoria.
Por ahora, se recomienda evitar decisiones basadas en información no confirmada y seguir las comunicaciones oficiales de la CNSC.