Cambios laborales y pensionales que llegarán desde julio y podrían impactar su bolsillo

Julio marcará el inicio de una serie de cambios que afectarán tanto a trabajadores como a empleadores en Colombia. Desde nuevas reglas para quienes buscan cambiar de régimen pensional hasta la reducción definitiva de la jornada laboral y el aumento en los recargos por trabajar domingos y festivos, el segundo semestre comenzará con modificaciones que podrían tener efectos directos sobre el ingreso de los trabajadores y los costos de las empresas.
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A ello se suman los ajustes que deberán hacer las compañías para adaptar contratos, reglamentos internos y políticas laborales a la reforma aprobada en 2025, además de las decisiones que el nuevo Gobierno deberá adoptar sobre la implementación de la reforma pensional.
Estos son los tres cambios más importantes que empezarán a regir o tendrán fechas clave durante julio.
Se acaba la oportunidad para cambiar de régimen pensional
El primer cambio tiene fecha límite: 16 de julio de 2026. Ese día vencerá la denominada ventana de oportunidad creada por el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional, que permitió de manera excepcional que algunas personas próximas a pensionarse pudieran trasladarse entre Colpensiones y los fondos privados, aun cuando anteriormente ya no podían hacerlo por estar a menos de diez años de la edad de jubilación.
El beneficio aplica para mujeres de 47 años o más con al menos 750 semanas cotizadas y hombres de 52 años o más con un mínimo de 900 semanas cotizadas.
Se estima que cerca de 800.000 trabajadores cumplen estas condiciones y, según cifras divulgadas por Colfondos, más de 136.000 personas ya aprovecharon esta posibilidad.
Para realizar el traslado sigue siendo obligatorio cumplir previamente con la doble asesoría, mediante la cual el afiliado recibe una proyección personalizada tanto de Colpensiones como del fondo privado para comparar cuál régimen resulta más conveniente.
Por ejemplo, un hombre de 53 años con 950 semanas cotizadas que actualmente está en un fondo privado todavía puede trasladarse a Colpensiones si cumple los requisitos y completa el proceso antes del 16 de julio. Si deja pasar esa fecha, perderá definitivamente esa posibilidad.
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La jornada laboral llegará por fin a 42 horas semanales
Otro de los cambios más importantes comenzará el 15 de julio. Ese día entrará en vigor la última etapa de la reducción gradual de la jornada laboral prevista en la Ley 2101 de 2021, por lo que la jornada máxima pasará de 44 a 42 horas semanales, completando un proceso que comenzó en 2023. La reducción no implica disminución del salario, de las prestaciones sociales ni de los demás derechos laborales.
Con este cambio también desaparece para las empresas que ya hayan implementado la jornada de 42 horas la obligación de otorgar la jornada semestral familiar, conocida popularmente como el «Día de la Familia», prevista en la Ley 1857 de 2017.
Es decir que si un trabajador hoy cumple una jornada de 44 horas semanales, desde el 15 de julio deberá laborar máximo 42 horas sin que su salario disminuya. Si la empresa necesita que continúe trabajando por encima de ese límite, esas horas adicionales deberán reconocerse como trabajo suplementario, cuando corresponda.
Subirá el recargo por trabajar domingos y festivos
A partir del 1 de julio también aumentará el pago para quienes laboren en días de descanso obligatorio. La Ley 2466 de 2025, que reformó varias disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, estableció un incremento gradual del recargo dominical y festivo.
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Desde julio de 2026 ese recargo pasará del 80 % al 90 % sobre el valor de la hora ordinaria y alcanzará el 100 % en 2027. Esto significa que miles de trabajadores que laboran en comercio, restaurantes, vigilancia, salud, transporte y otros sectores recibirán un mayor pago por esas jornadas, mientras que las empresas deberán asumir un incremento en sus costos de nómina.