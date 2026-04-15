Camila Escobar dejará de ser la CEO de Juan Valdez (Procafecol)

Procafecol S.A. anunció al gremio cafetero que Camila Escobar dejará su cargo como presidente ejecutiva (CEO) de la compañía, posición que ocupó desde 2018.
La decisión, presentada por ella misma ante la Junta Directiva, se hará efectiva a partir del 30 de abril de 2026, y responde al inicio de un nuevo reto profesional en una organización de alto impacto en la promoción y formación del talento nacional.
La Junta Directiva aceptó la renuncia y expresó su gratitud y reconocimiento a Escobar por sus años de servicio a Procafecol y al gremio cafetero, destacando su misión en la transformación de la compañía y en el fortalecimiento del posicionamiento de la marca Juan Valdez a nivel global.
Transición en Juan Valdez
En el marco de esta transición, la Junta Directiva designó como presidente ejecutivo encargado al ingeniero Carlos Arturo Azuero Perdomo, actual presidente y miembro de la Junta Directiva de la compañía.
Asimismo, se iniciará un proceso estructurado, transparente y acompañado por asesores especializados para la selección del nuevo CEO que liderará la organización. Los resultados de este proceso serán comunicados oportunamente al mercado.