Camilo Vladimir Rey es el nuevo viceministro general de Hacienda de Colombia

El gobierno de Gustavo Petro reveló que Camilo Vladimir Rey será el nuevo viceministro general de Hacienda en reemplazo de Carlos Emilio Betancourt, quien recientemente asumió como director de la DIAN.
El nuevo funcionario es economista, PhD en geografía y cuenta con un magister en estudios del territorio y ciencias económicas.
Perfil del nuevo viceministro general de Hacienda
Una publicación del Ministerio de Hacienda en X destacó que el experto lideró la formulación del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro y, desde su nueva posición, “aportará a la coordinación de la política económica con enfoque en crecimiento, equidad y desarrollo”.
En la hoja de vida de Rey también se destaca su paso por entidades como Ministerio de Defensa, Superintendencia de Economía Solidaria, Gobernación del Atlántico, Observatorio del Caribe Colombiano y la Alcaldía de Cartagena.
Adicionalmente, en su perfil de LinkedIn se señala que ha estado vinculado a la Universidade de Cartagena desde hace 19 años. Allí se ha desempeñado como profesor asociado, jefe de departamento de investigación y vicedecano curricular de la Facultad de Ciencias Sociales y de Educación, y coordinador de la especialización en Convivencia y Conflicto Social.
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