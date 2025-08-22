Canadá eliminó este viernes varios aranceles de represalia contra Estados Unidos (EE. UU.), avanzando así en la relación comercial de los países.
El anuncio se produce luego de una llamada telefónica entre el primer ministro, Mark Carney y el presidente estadounidense, Donald Trump, la primera desde el fracaso de las negociaciones antes de la fecha límite para la imposición de aranceles del 1 de agosto.
En marzo, había impuesto gravámenes compensatorios de 25 % a una larga lista de productos estadounidenses que se ajustan al acuerdo comercial de América del Norte, después de que EE. UU. estableciera aranceles de 25 % sobre el acero y el aluminio.
De acuerdo con un artículo de CNBC, el cambio entraría el vigor el primero de septiembre de este año.
En una conferencia de prensa Carney aclaró que los aranceles canadienses de 25 % sobre los automóviles, el acero y el aluminio estadounidenses se mantendrán vigentes por ahora.
“A medida que trabajamos intensamente con Estados Unidos, nuestro enfoque está centrado directamente en los sectores estratégicos. Esperamos continuar nuestras conversaciones con Canadá sobre las preocupaciones de la Administración en materia de comercio y seguridad nacional”, dijo Carney.
El contexto de las negociaciones de Estados Unidos y Canadá
La medida llega en un momento en que el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que Trump negoció durante su primer mandato, será revisado a finales de este año.
Canadá había impuesto rápidamente sus contraaranceles a Estados Unidos sobre productos estadounidenses por valor de 30.000 millones de dólares canadienses (US$21.700 millones) durante el mandato del entonces primer ministro Justin Trudeau.
En julio, Trump anunció que elevaría los aranceles a Canadá al 35 % y afirmó que el aumento del fentanilo y la renuencia de Canadá a colaborar con Estados Unidos influyeron en su decisión.