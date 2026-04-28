Cancillería descarta caos en pasaportes y reporta más de 200.000 documentos en stock

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, atendió la citación de la Comisión Segunda del Senado para hacer seguimiento al proceso de expedición de pasaportes en Colombia. Allí aseguró que en ningún momento se ha dejado de emitir este documento.
“En ningún día se ha dejado de emitir pasaportes. La toma de datos y la producción se han mantenido de manera continua”, afirmó.
La canciller explicó que, aunque el contrato con la empresa tercerizada está próximo a finalizar, el proceso no se ha detenido, ya que el servicio comenzó a ser asumido de manera progresiva por el sector público.
“Este último mes, en el que se ha señalado que podría haber afectaciones por la terminación del contrato, ya empezamos como servicio público a personalizar los pasaportes”, indicó.
Según cifras entregadas por la funcionaria, en este mes de abril se han expedido 132.699 pasaportes, “eso desmiente las versiones sobre una supuesta crisis”.
“Estas informaciones falsas, que hablan de un caos en la expedición de pasaportes o de que no se están emitiendo, no tienen ninguna veracidad ni evidencia. Nosotros contamos con estadísticas públicas que lo demuestran”, sostuvo.
En cuanto al contrato, la ministra precisó que el acuerdo a 10 años está valorado en $1,3 billones y aclaró que no compromete vigencias futuras del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Las vigencias futuras corresponden al operador, que en este caso es la empresa pública, la Imprenta Nacional, encargada de ejecutar el contrato y garantizar su financiación”, explicó.
Adicionalmente, detalló que el contrato vigente entre septiembre y diciembre, suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Imprenta Nacional, asciende a cerca de $185.000 millones, recursos que se pagan de acuerdo con la facturación, tal como ocurre con el proveedor actual.
La canciller también informó que actualmente existe un stock de 203.000 pasaportes del nuevo modelo, lo que garantiza la atención de la demanda.
“Tenemos suficientes pasaportes para cubrir incluso escenarios por encima del promedio histórico de expedición”, señaló.
Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos para reclamar los documentos ya tramitados.
“En este momento hay 76.000 pasaportes que no han sido reclamados. Es importante que quienes los solicitaron se acerquen a retirarlos, ya que después de seis meses deben ser anulados”, concluyó.
La secretaria general del Ministerio, Elvira Sanabria, sostuvo que el valor del pasaporte ordinario se mantiene sin cambios.
“El costo del pasaporte sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Lo único que puede variar son las tasas departamentales, que dependen de cada región y son fijadas por las gobernaciones”, explicó.
Sanabria reiteró que el ajuste realizado corresponde exclusivamente al cambio de operador del servicio. “Lo que se hizo fue cambiar de un operador privado a un operador público. La expedición del pasaporte sigue siendo la misma”, señaló.
Sobre el componente tecnológico, la funcionaria destacó avances en soberanía digital, particularmente en el manejo de la infraestructura de seguridad.
“Colombia ya cuenta directamente con su PKI (infraestructura de clave pública). Antes estaba en manos de un operador privado y hoy es el Estado quien la administra”, indicó. Añadió que este proceso fue respaldado por instancias internacionales.
“La organización internacional hizo pública esta transición, incluyendo la entrega de las llaves de la nueva PKI al Estado colombiano. Hoy el país tiene control directo sobre la soberanía de los datos asociados al sistema de pasaportes, que antes dependía de un tercero”, sostuvo.
También respondió a las críticas sobre fallas en la atención al público, atribuyéndolas a limitaciones operativas y alta demanda.
“Existen dificultades porque hay un número limitado de puntos formalizadores frente a una demanda muy alta. No se alcanza a cubrir a todos al mismo tiempo, pero eso no significa que el servicio esté suspendido”, explicó.
Finalmente, la secretaria subrayó que el nuevo modelo de pasaportes se implementa de manera gradual y con apoyo internacional.
“Este es un proceso complejo, que se desarrolla por fases y no puede implementarse de manera inmediata. Colombia no contaba con toda la infraestructura ni con la producción de los componentes de seguridad, pero el objetivo es que en el mediano plazo el país pueda producir sus propios pasaportes”, concluyó.