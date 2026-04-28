Maurel & Prom y NG Energy hallan más gas en el bloque Sinú-9, en Córdoba

NG Energy reportó resultados positivos en el pozo Hechicero-1X, ubicado en el bloque Sinú-9, en Córdoba. La compañía cuenta con una participación operativa de 39 % en este activo, mientras que la empresa francesa Maurel & Prom posee 61 %. Adicionalmente, NG Energy opera el bloque María Conchita, donde tiene una participación de 80 %.
En el caso del pozo Hechicero-1X, los análisis confirmaron la presencia de gas en la formación Ciénaga de Oro (CDO), así como en intervalos adicionales en las formaciones Porquero, y a mayor profundidad, en el intervalo Pre-CDO San Cayetano.
En esta última, se registró una tasa de producción instantánea de 26,4 millones de pies cúbicos diarios. El pozo fue cerrado temporalmente para evaluar la acumulación de presión, pero la compañía prevé reanudar la producción a través de la infraestructura del bloque Sinú-9, conectada al Sistema Nacional de Transporte (SNT) de Gas.
El hallazgo en el intervalo Pre-CDO San Cayetano amplía el potencial productivo del bloque y abre nuevas perspectivas para el desarrollo gasífero en Colombia. En línea con la campaña exploratoria, el operador, Maurel & Prom, movilizará su equipo de perforación hacia el pozo Mágico-2X, el segundo de los seis previstos en el programa.
Actualmente, la capacidad de transporte del bloque Sinú-9 es de 30 millones de pies cúbicos diarios hacia el Sistema Nacional de Transporte. Con los nuevos descubrimientos y los pozos en producción, se espera optimizar el uso de esta capacidad.
Además, la compañía Infraes avanza en la construcción de un gasoducto gemelo, que permitiría elevar la capacidad de evacuación hasta 90 millones de pies cúbicos diarios durante el segundo semestre de 2026.
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Por otro lado, en el bloque María Conchita, el pozo Aruchara-5 alcanzó una profundidad cercana a 7.370 pies. La perforación continúa en tres fases y tiene como objetivo llegar a una profundidad total de 9.100 pies.
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