Más de 25.000 personas asistieron al concierto de Carín León en Bogotá

El pasado sábado 8 de noviembre, el cantautor mexicano de música regional mexicana, Carín León, hizo historia en el estadio El Campín con los más de 25.000 asistentes a su show.
El artista, con su voz y carisma, recorrió los temas que lo han convertido en un fenómeno global: canciones que hablan de amor, raíces y libertad, acompañadas de una producción que iluminó el cielo de la capital.
Su espectáculo contó con la presencia de Silvestre Dangond, Carlos Rivera y Kany García. Además, durante casi tres horas, Carín León recorrió los grandes hitos de su carrera con interpretaciones como: ‘Primera cita’, ‘Tú’, ‘El amor de mi herida’, ‘Obsesión’ (su vallenato favorito), ‘Cosas sencillas’ con Silvestre Dangond y ‘Te lo agradezco’.
El espectáculo alcanzó una magnitud técnica de 142 altavoces con más de 400 kba de potencia sonora, mientras que 512 metros cuadrados de pantallas dieron vida a una puesta visual imponente. La energía del show se elevó con 298 luces móviles, 10 lanzallamas y 10 disparos de pirotecnia de piso distribuidos estratégicamente en 8 posiciones.
Por otro lado, el próximo 13 de noviembre, la música mexicana vuelve a ser protagonista con el concierto en el Movistar Arena de Natanael Cano, otro cantante y compositor mexicano que ha tenido bastante acogida en Colombia y diferentes países.
El joven artista, de tan solo 24 años, dará su espectáculo en Bogotá; una fusión entre el regional mexicano, el trap y el hip hop.