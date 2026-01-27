Carlos Alberto Saad Llinás fue elegido presidente de Findeter

Este martes 27 de enero, la Junta Directiva de Findeter nombró a Carlos Alberto Saad Llinás como nuevo presidente de la Banca de Desarrollo Territorial.
En el comunicado, Findeter informó que Saad Llinás ejerció los cargos de vicepresidente de planeación y director de planeación financiera de Findeter, roles desde los cuales impulsó procesos para la definición de prioridades institucionales, la alineación estratégica de la operación y el fortalecimiento de la capacidad de la entidad.
Sobre su formación profesional, el nuevo presidente es administrador de empresas de la Universidad del Norte, y cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero y de la seguridad social.
Adicionalmente, ha desempeñado cargos como financial planner de Skandia, director PI senior regional norte de Porvenir, gerente general de Seguridad Social Segura Ltda., coordinador del Banco Agrario, gerente Zonal Atlántico y coordinador Zonal Atlántico del Banco Agrario de Colombia, coordinador de Zona de Temporal Ltda., director de la Caja Agraria y jefe de servicios generales del Seguro Social.