Cartagena será el escenario de una nueva edición de la cumbre del cemento y el concreto

Del 6 al 9 de mayo, Cartagena se convertirá en el epicentro de una discusión clave para el sector constructor en Colombia. La ‘ciudad amurallada’ congregará a más de 100 líderes nacionales e internacionales en la Reunión del Cemento y el Concreto 2026, quienes hablarán del rumbo de una de las industrias más determinantes para el crecimiento económico de la región.
El evento abordará diferentes iniciativas de interés sectorial, como el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o la impresión 3D a gran escala.
Este espacio también servirá como vitrina para evidenciar cómo las innovaciones más relevantes no son necesariamente disruptivas en apariencia, pero sí estructurales en su impacto: materiales cementantes suplementarios, nuevos combustibles y herramientas digitales que permiten capturar y procesar información en tiempo real para la toma de decisiones.
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Más allá de la teoría, la Reunión del Cemento y el Concreto 2026 será el escenario para analizar casos en infraestructura latinoamericana como el Metro de Bogotá y el Puerto de Chancay en Perú, megaproyectos que hoy están redefiniendo los estándares técnicos y acelerando la transferencia de conocimiento en toda la región.
Manuel Lascarro, director general de la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto – Procemco (entidad organizadora de la cumbre), destacó que “el enfoque ya no es solo construir, sino desarrollar estructuras que duren más, consuman menos recursos y generen un menor impacto ambiental”.
De igual forma, la agenda estará respaldada por la participación de asociaciones normativas, gremiales y académicas, así como la participación de patrocinadores como Cementos Argos, Cemex Colombia, Chryso Saint Gobain, Holcim Colombia, Cementos Alión, Mapei, Sika Colombia, Toxement, Ultracem, entre otras.
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