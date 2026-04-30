Desplome de la producción de gas en Colombia al primer trimestre de 2026; la de petróleo no repunta

El sector de hidrocarburos en Colombia tuvo un primer trimestre negativo, tanto si se mira la producción de petróleo como si se detallan los datos del gas natural.
Según información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en los primeros tres meses del año, la producción de gas llegó a un promedio de 1.168 millones de pies cúbicos por día calendario (MPCDC), lo cual representa un desplome del 9,74 % frente al mismo periodo del 2025.
Solo en marzo, el indicador se ubicó en 1.151 MPCDC, es decir, por debajo de lo registrado en igual mes del 2025 (1.273 MPCDC), pero también inferior a lo alcanzado en febrero de este año (1.162 MPCDC)
Según la ANH, se han registrado afectaciones técnicas en campos del Valle Inferior del Magdalena, relacionadas con el incremento de agua y la migración de sólidos en los pozos.
Petróleo no repunta frente al promedio de 2025
En el caso del petróleo, la situación no es muy diferente. A pesar de que marzo mostró una ligera mejoría operativa respecto a febrero, los volúmenes totales siguen siendo inferiores a los del año pasado, consolidando un estancamiento en la producción de crudo.
Así las cosas, la producción de crudo en el tercer mes de 2026 fue de 740.497 barriles por día calendario (BPDC), lo que implica una reducción de 7.394 barriles diarios (-0,99 %) en comparación con marzo de 2025.
La situación es todavía más compleja al revisar los datos promedio del primer trimestre: en este periodo, el bombeo fue de 740.622 BPDC, una cifra que es 2,26 % inferior a la del mismo periodo del 2025.
Eso sí, al comparar los datos del tercer mes del año con los de febrero, se observó un repunte de la producción de petróleo de 0,76 %, pasando de 734.924 a 740.497 BPDC.
Lo anterior fue destacado por la ANH, que explicó que la estabilidad actual se debe a la recuperación del campo Indico (Meta) tras superar bloqueos sociales y al aporte de nuevos pozos en Mateguafa (Casanare).
No obstante, la entidad advirtió que la declinación natural de los yacimientos maduros -que representan el mayor potencial del país- y fallas eléctricas en el Meta han generado menor aporte de producción en algunos campos.
A pesar de este escenario de contracción frente al año anterior, la ANH subrayó que el promedio de producción de crudo fue de 740.812 barriles por día (BPPD) en lo corrido del 2026, lo cual supera en 3,15 % el escenario base de reservas probadas (1P) proyectado para el país.