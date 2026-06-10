Carvajal Digital apuesta por la analítica avanzada para convertir datos en decisiones de negocio

En un entorno donde las compañías generan cada vez más información, pero enfrentan dificultades para convertirla en decisiones efectivas, Carvajal Digital anunció el fortalecimiento de su negocio de analítica avanzada.
A través de Prescriptiva, una plataforma tecnológica diseñada para transformar grandes volúmenes de datos en información accionable, la compañía busca ser un referente en cifras de consumo y comportamiento del comprador en Colombia.
Según Carvajal Digital, la solución está dirigida a sectores como retail, consumo masivo, farmacéutico, telecomunicaciones y, en general, a compañías B2C y B2B que requieren entender mejor el desempeño de sus productos y el comportamiento de sus clientes.
“Buscamos agregar fuentes de datos relevantes que cuenten historias reales y tangibles a nuestros clientes sobre sus negocios”, afirmó José R. Prado, director ejecutivo de Prescriptiva.
La plataforma funciona mediante la consolidación, normalización y análisis de grandes volúmenes de información provenientes de múltiples fuentes. A través de modelos de inteligencia artificial y analítica avanzada, Prescriptiva identifica patrones de comportamiento y correlaciones que permiten a las empresas tomar decisiones más informadas.
La herramienta monitorea variables como ventas, inventarios, devoluciones y rotación de productos, con el objetivo de anticipar situaciones como quiebres de inventario, sobreabastecimiento o caídas en la demanda.
Además, incorpora sistemas de alertas y tableros analíticos que permiten a las organizaciones reaccionar con mayor rapidez a los cambios del mercado.
Uno de los elementos diferenciadores de la plataforma es su capacidad para conectar el comportamiento de los productos con los hábitos de consumo de los compradores.
De acuerdo con Prado, muchas empresas conocen el desempeño de sus productos, pero carecen de información sobre cómo interactúan sus consumidores con marcas competidoras, productos complementarios o incluso con el mismo establecimiento comercial.
“Descubrir que los vasos desechables suelen comprarse junto con cerveza y carne cambia por completo la definición del comprador y permite identificar relaciones entre productos que no son evidentes a simple vista”, explicó.
Nueva línea de negocio basada en datos de consumo
Como parte de su estrategia para 2026, Prescriptiva lanzó una nueva línea de negocio que integra datos reales de consumo en tiempo real.
La iniciativa amplía el análisis tradicional de ventas e inventarios al incorporar variables relacionadas con el consumidor final, como frecuencia de compra, tamaño de la canasta, mezcla de productos y sustitución entre categorías.
La compañía considera que esta información tiene aplicaciones más allá del comercio minorista y puede ser utilizada por agencias de publicidad, centrales de medios, fabricantes y empresas de servicios para comprender mejor el comportamiento de los usuarios.
Carvajal Digital destacó que diversas investigaciones del sector muestran que las organizaciones que gestionan estratégicamente sus datos pueden obtener mejoras significativas en sus resultados operativos.
Entre los beneficios potenciales se encuentran reducciones de hasta 25 % en costos de inventario, disminuciones de 6 % en agotados de producto, aumentos de hasta 59 % en rentabilidad y crecimientos cercanos al 11 % en ventas.
Actualmente, la plataforma es utilizada por fabricantes de categorías como alimentos, aseo, vestuario y productos farmacéuticos, que buscan tener una visión integral del desempeño de sus productos en distintos canales y cadenas comerciales.