Bogotá alista revolcón en créditos a pymes y micronegocios: piloto arrancará con $2.000 millones

La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá pondrá en marcha un programa piloto de inclusión financiera que busca facilitar el acceso al crédito para micronegocios mediante un esquema de pago por resultados.
La iniciativa tiene como meta acompañar inicialmente a 2.000 negocios en procesos de formación financiera y preparación para acceder a financiamiento, con la expectativa de que al menos 850 obtengan un desembolso efectivo de crédito.
Según explicó Julián Arévalo, subdirector de Financiamiento e Inclusión Financiera de la entidad, el modelo busca intervenir todo el proceso de acceso al crédito, desde la capacitación hasta la aprobación y desembolso de los recursos.
“Usualmente los modelos de inclusión financiera desde el sector público están fragmentados. O se forma a las personas o se generan incentivos para el crédito. Lo que estamos buscando es una intervención integral, donde un operador acompañe a los potenciales beneficiarios en su formación, en su alistamiento de crédito, en la solicitud y finalmente en el desembolso”, explicó.
Uno de los elementos novedosos del programa es que la Secretaría solo pagará a los operadores cuando se materialice el resultado esperado, es decir, cuando el negocio acceda efectivamente a un crédito formal.
Se destinarán $2.000 millones al piloto en Bogotá
Para la primera fase del programa, la entidad contará con cerca de $2.000 millones, recursos que serán ejecutados entre 2026 y 2027.
El modelo tendrá una duración estimada de 14 meses y financiará actividades relacionadas con formación financiera, asesorías, acompañamiento en la solicitud de crédito y seguimiento a los beneficiarios.
De acuerdo con la Secretaría, uno de los principales obstáculos identificados es que una parte importante de las solicitudes de crédito nunca se completa.
Con esto en cuenta, los operadores seleccionados deberán acompañar a los emprendedores durante todo el proceso, incluyendo la preparación de documentos, el cumplimiento de requisitos y la radicación de las solicitudes.
La entidad prevé que en el programa participen tanto entidades financieras como organizaciones especializadas en formación y educación financiera.
Entre los potenciales operadores se encuentran bancos y otras entidades que actualmente otorgan créditos de economía popular urbana, una categoría dirigida a micronegocios y pequeños emprendimientos.
También existe la posibilidad de que se conformen alianzas o consorcios entre entidades financieras y organizaciones dedicadas a la capacitación empresarial para desarrollar el programa.