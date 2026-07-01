Danone Nutricia nombra nuevo Country Manager para liderar su crecimiento en Colombia

La multinacional Danone Nutricia anunció el nombramiento de Luis Mariano Ramos Prieto como nuevo Country Manager para Colombia, un movimiento con el que busca fortalecer su estrategia de crecimiento en el país, acelerar la llegada de innovaciones en nutrición especializada y ampliar el acceso a soluciones respaldadas por evidencia científica.
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La designación llega en un momento de expansión para la compañía. Desde 2019, Danone Nutricia ha logrado duplicar el tamaño de su negocio en Colombia, apoyada en el crecimiento de las categorías de nutrición especializada, el ingreso a nuevos segmentos y una mayor articulación con profesionales e instituciones del sector salud.
Con este cambio en la dirección local, la empresa pretende consolidar su presencia en uno de los mercados considerados estratégicos para la región y fortalecer su capacidad para introducir nuevas tecnologías y soluciones nutricionales dirigidas a pacientes con necesidades específicas.
Perfil del nuevo Country Manager de Danone Nutricia
Luis Mariano Ramos Prieto cuenta con más de 25 años de experiencia en las industrias farmacéutica, de consumo masivo y nutrición especializada. A lo largo de su trayectoria ha liderado operaciones en países como Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina, experiencia que ahora pondrá al servicio de la operación colombiana.
Según explicó la compañía, su gestión estará enfocada en fortalecer el desarrollo de soluciones basadas en evidencia científica, estrechar la relación con los profesionales de la salud y ampliar el acceso de los pacientes a productos de nutrición especializada.
«Colombia es un país al que le tengo un profundo cariño y respeto. He vivido aquí durante más de diez años junto a mi familia; mi esposa y mis hijos son colombianos, por lo que conozco de cerca el enorme potencial que tiene el país», afirmó Ramos Prieto.
El directivo de Danone Nutricia agregó que uno de sus principales objetivos será continuar fortaleciendo la innovación y el talento humano de la organización.
«Mi compromiso es seguir fortaleciendo el trabajo que hemos construido, impulsar la innovación y continuar generando valor para pacientes, profesionales de la salud, consumidores y comunidades. Pero también hay una prioridad fundamental para mí: cuidar y desarrollar a nuestro equipo. Los Danoners son las personas que todos los días hacen posible nuestra misión en Colombia, y estoy convencido de que cuando las personas crecen, el negocio también crece», señaló.
Actualmente, Danone Nutricia ocupa una posición destacada en el mercado colombiano de nutrición pediátrica, especialmente en soluciones para pacientes con Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV), además de productos de suplementación nutricional para personas que requieren dieta cetogénica.
La empresa también ha fortalecido otras líneas de nutrición especializada dirigidas a pacientes con requerimientos médicos específicos, una categoría que ha ganado relevancia dentro del sistema de salud colombiano.
En Colombia, la operación genera más de 80 empleos directos y mantiene una red de trabajo con distribuidores, proveedores, instituciones de salud y profesionales médicos en distintas regiones del país.
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Entre los principales objetivos planteados para esta nueva etapa se encuentran fortalecer la ejecución comercial, acelerar la incorporación de innovaciones provenientes del portafolio global de Danone Nutricia y aumentar la generación de evidencia clínica desarrollada en Colombia.
«Queremos seguir aportando conocimiento científico relevante para el país, fortalecer la innovación y evaluar nuevas soluciones que respondan a las necesidades de pacientes, consumidores y profesionales de la salud. Nuestro objetivo es seguir creciendo de manera sostenible y generar un impacto positivo para Colombia», aseguró el nuevo Country Manager de Danone Nutricia.