Jorge Llano deja la Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados del Autorregulador del Mercado de Valores

Luego de cuatro años de gestión, Jorge Llano Salamanca dejó la Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), una organización clave para la operación del mercado en Colombia.
Llano hizo parte del AMV desde julio de 2022 y tuvo a su cargo las áreas de regulación, certificación y técnica.
Es economista y magister en Economía de la Universidad de los Andes. También cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia (Nueva York).
Llano ha sido investigador, docente y ha publicado varios documentos académicos sobre crisis económicas, pensiones, mercado laboral, política social y economía ilegal, entre otros.
Previo a su paso por el AMV, estuvo por seis años en Asofondos, en donde ocupó varias posiciones, entre ellas, la Vicepresidencia Técnica y la Dirección de Estudios Económicos. También fue miembro de la Junta Directiva de Vanti entre 2018 y 2021.
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En el comienzo de su carrera fue consultor en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y, posteriormente, asesor en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
¿Qué dijo el Autorregulador del Mercado de Valores?
La organización agradeció a Llano por “su compromiso y los aportes realizados durante su permanencia en la organización”, y le deseó “los mayores éxitos en sus nuevos proyectos profesionales”.
De igual manera, se indicó que, a partir de este miércoles, y mientras se adelanta el proceso de designación del nuevo vicepresidente de Desarrollo de Mercados, las funciones del cargo serán asumidas en calidad de encargo por José Giraldo Sierra, actual gerente de Regulación de la Corporación.