Terremoto en Venezuela: aumenta a 2.295 la cifra de muertos y casi 50.000 personas sin localizar

La emergencia provocada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. Las autoridades confirmaron que la cifra de fallecidos ascendió a 2.295 personas, mientras que casi 50.000 habitantes permanecen sin localizar, en medio de intensas labores de búsqueda y rescate que se mantienen una semana después del desastre.
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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó además que 11.267 personas resultaron heridas y que 26.403 habitantes han sido afectados directamente por el colapso o los graves daños sufridos en sus viviendas.
La magnitud de la tragedia mantiene movilizados a organismos nacionales e internacionales, que advierten que el balance de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las operaciones de rescate y se inspeccionan nuevas zonas destruidas.
Los rescatistas siguen buscando sobrevivientes al terremoto en Venezuela
Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es la cantidad de personas cuyo paradero aún se desconoce. De acuerdo con el Comité Internacional de Rescate (IRC), casi 50.000 personas siguen desaparecidas o sin poder ser ubicadas, entre ellas numerosos niños. Equipos de rescate, voluntarios y habitantes continúan removiendo escombros, en muchos casos utilizando únicamente herramientas manuales, con la esperanza de encontrar sobrevivientes.
La organización humanitaria también alertó que varias comunidades enfrentan problemas adicionales debido al colapso parcial del sistema de abastecimiento de agua, situación que ha dejado a miles de familias sin acceso garantizado a agua potable y aumenta el riesgo de enfermedades.
La emergencia comenzó el 24 de junio a las 6:04 p. m., cuando Venezuela fue sacudida por dos terremotos ocurridos con apenas segundos de diferencia.
El primero alcanzó una magnitud de 7,2, mientras que el segundo llegó a 7,5, una combinación considerada poco frecuente por los especialistas debido a la proximidad temporal entre ambos movimientos.
Los epicentros se localizaron en el estado Yaracuy, al occidente de Caracas, aunque los sismos fueron percibidos en buena parte del territorio venezolano e incluso en algunos países vecinos.
Sin embargo, las autoridades identificaron al estado La Guaira como la zona con mayores niveles de destrucción y el mayor número de víctimas.
La ONU advierte que la cifra de fallecidos podría seguir aumentando
La Organización de las Naciones Unidas considera que el número de víctimas mortales aún no refleja la verdadera dimensión del desastre.
El coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, advirtió que la cifra de fallecidos «inevitablemente y tristemente seguirá creciendo a medida que continúen las operaciones de búsqueda y rescate y se completen las evaluaciones de los impactos de los terremotos».
Como parte de la respuesta humanitaria, Naciones Unidas acordó con el Gobierno venezolano la adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres, aunque Rampolla manifestó su esperanza de que finalmente el número de víctimas sea inferior a esa capacidad prevista.
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Además de la pérdida de vidas humanas, el impacto sobre la infraestructura del país podría ser de enormes proporciones.
Un análisis realizado por los investigadores Corey Scher y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón, utilizando imágenes satelitales, estima que 58.870 edificaciones habrían resultado destruidas o con daños significativos tras los terremotos.
Ese nivel de destrucción explica por qué miles de familias permanecen desplazadas y por qué los equipos de rescate continúan revisando viviendas, edificios y estructuras colapsadas en búsqueda de personas atrapadas.
¿Por qué la cifra de desaparecidos sigue siendo tan alta?
Los expertos explican que, tras un desastre de esta magnitud, la cifra de personas no localizadas suele ser considerable durante los primeros días.
Esto ocurre porque muchas personas permanecen atrapadas bajo los escombros, otras fueron evacuadas sin posibilidad inmediata de comunicarse con sus familias y, en algunos casos, las dificultades en las redes de telecomunicaciones retrasan la actualización de los registros oficiales.
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Sin embargo, las autoridades venezolanas y los organismos internacionales han advertido que, conforme avanzan las labores de rescate y se inspeccionan nuevas zonas afectadas, parte de esas personas podrían corresponder a nuevas víctimas fatales.